السفير المصريّ لدى لبنان للـLBCI: لا نرغب رهن الانتخابات الأميركية بمفاوضات وقف إطلاق النار إلّا أنّ هذا هو الواقع

أكّد السفير المصريّ لدى لبنان علاء موسى أنّ قبل العدوان الإسرائيليّ كان الاهتمام منصب على الوصول إلى حلّ لانتخاب رئيس، لكن لا يمكن القول "إنّنا حقّقنا خرقًا آنذاك".



وقال للـLBCI: "الآن أصبحنا أمام العمل على مسارين بالتوازي أي وقف اطلاق النار ورئاسة الجمهورية إلا أن الذي يأتي أولاً يكون جيدًا."



ولفت إلى أنّه لا يمكن الحديث عن انهيار مفاوضات وقف اطلاق النار بشكل واضح إلّا أنّ "الأطراف المعنية ستعاود النشاط بعد الانتخابات الاميركية التي ستؤثر نتائجها على الملف".



وشدّد على أنّ الهدف الرئيسيّ هو وقف الحرب في لبنان وغزة و"ننتظر بعض المعطيات منها نتائج الانتخابات الاميركية إذ إنّها تمثّل نقطة هامة في مستقبل المنطقة حسب رؤيتها".



وقال: "لا نرغب رهن الانتخابات الاميركية بمفاوضات وقف اطلاق النار الا أن هذا هو الواقع ولبنان لن يستطيع أن يزاجه مشاكله بشكل فعّال إلّا بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة كاملة الصلاحية."



ودعا موسى إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية على أن يكون رئيسًا توافقيًا.

وأكّد أنّ قرار 1701 بشكله الحاليّ يضمن الأطراف كافة بشرط تطبيقه بشكل حقيقيّ بفقراته كلّها.