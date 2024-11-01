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مصادر مطلعة لرويترز: الجهود الأميركية لوقف القتال بين اسرائيل وحزب الله فشلت بعدما صاغت واشنطن مقترحا "غير واقعي"

أخبار لبنان
2024-11-01 | 15:28
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مصادر مطلعة لرويترز: الجهود الأميركية لوقف القتال بين اسرائيل وحزب الله فشلت بعدما صاغت واشنطن مقترحا &quot;غير واقعي&quot;
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مصادر مطلعة لرويترز: الجهود الأميركية لوقف القتال بين اسرائيل وحزب الله فشلت بعدما صاغت واشنطن مقترحا "غير واقعي"

أعلنت مصادر مطلعة لرويترز إن الجهود الأميركية لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله فشلت بعدما صاغت واشنطن مقترحا "غير واقعي" لوقف إطلاق النار، وكذلك بسبب إصرار إسرائيل على أن يكون بإمكانها إنفاذ هدنة بشكل مباشر.
 
وذكر مصدر سياسي لبناني مقرب من حزب الله ودبلوماسيان وشخص مطلع على المحادثات أن الصراع قد يستمر لأشهر في ظل عدم وجود مقترح قابل للتطبيق على طاولة المفاوضات قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية يوم الثلاثاء.
 
وتحدثت جميع المصادر شريطة عدم ذكر أسمائها. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أسئلة من رويترز.
 
وقال مسؤول أميركي إن محادثات بين مبعوثين أميركيين اثنين ومسؤولين إسرائيليين أمس الخميس أثمرت عن نتائج أفضل من المتوقع. ووصف مسؤول أميركي ثان الاجتماعات بأنها "واقعية وبناءة"، لكنه قال إن الولايات المتحدة لن تتفاوض في العلن.
 
وأحالت وزارة الخارجية الأمريكية رويترز إلى تعليقات أدلى بها الوزير أنتوني بلينكن وقال فيها إن إسرائيل ولبنان يمضيان نحو التوصل إلى تفاهم بشأن ما هو مطلوب لإنهاء الصراع، لكن يتعين بذل مزيد من الجهود.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن واشنطن وضعت مقترحا لتطبيق هدنة تستمر 60 يوما ينسحب فيها حزب الله من الحدود الجنوبية للبنان، وتتوقف هجمات الطرفين، مع نشر 10 آلاف من قوات الجيش اللبناني في الجنوب. لكن دبلوماسيين قالا لرويترز إن الجهود الدبلوماسية فشلت لأن المقترح غير قابل للتطبيق. وقال مسؤول غربي لرويترز "كان غير واقعي تماما بسبب العبء الذي يحمله للجيش اللبناني من أجل حل هذه المشكلات".

وقال المصدر السياسي اللبناني المقرب من حزب الله لرويترز "بعد محاولة هوكستين بالأمس، خلاص، يبدو أنه لم يعد أمامنا سوى الميدان الذي ستكون له الكلمة". 
 

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