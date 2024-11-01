حتي للـLBCI: علينا العمل على المسارين وقف إطلاق النار وإعادة تركيب السلطة

أكّد وزير الخارجية السابق ناصيف حتي أنّ إسرائيل دخلت في حرب طويلة وتصعيد القتال والهدن التي يُحكى عنها موقتة وهي عملية شراء وقت.



واوضح للـLBCI أنّ الحكومة الإسرائيلية إذا أوقفت القتال قد تسقط، "فالأطراف القادرة على التأثير عليها كالولايات المتحدة يمكنها فقط الضغط للوصول إلى وقف إطلاق النار".



وقال: "لا يمكننا الحديث عن تحويل لبنان كليًا إلى غزة ثانية فوضع لبنان يختلف لكن لا ننفي أنّ إسرائيل تحاول تغيير لبنان عسكريًا ولبنان يعيش أزمة وجودية لذلك يجب الإسراع في إعادة تركيب السلطة."



وأضاف: "علينا العمل على المسارين الأوّل وقف إطلاق النار والثاني إعادة تركيب السلطة وأندّد بالاستسلام السياسيّ كانتظار نتائج الانتخابات الأميركيّة."



ولفت إلى أنّ الأزمة المالية تعكس الأزمة السياسية و"نحن أمام مفترق طرق ورئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو لا يريد اتفاقًا".



وطالب حتي بموقف رسميّ حازم دوليّ يفرض على إسرائيل وقف إطلاق النار.



وقال: "نحن مع رئيس توافقيّ."