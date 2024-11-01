الحاج حسن للـLBCI: الموفدون لم يحملوا أيّ نقاش جِديّ حتى الآن و"حزب الله" لن يعلن أيّ موقف

أكّد النائب حسين الحاج حسن وجود كلام متناقض لدى الأميركيين والإسرائيليين، قائلا: "لا نأخذ بهذا الكلام، لأنّ ما من شيء واضح بل هناك تسريبات". وأشار إلى أنّ الموفدين لم يحملوا أيّ نقاش جِديّ، حتى الآن "وما من لبنانيّ متمسك بالسيادة اللبنانية يقبل بما حملوه".



وأضاف للـLBCI: "في هذا الموقف الحسّاس ما من مصلحة لدى لبنان بأن يكشف ما المقبول به وما ليس مقبولًا، كي لا يستغلّها الاسرائيليّ"، مشدداً على أنّ حزب الله لن يعلن أيّ موقف الآن في شأن التفاصيل، "والأولوية لوقف العدوان من خلال الميدان والوحدة الوطنية وادارة المفاوضات بشكل وطنيّ".



وقال: "لا نريد ان تستمر الحرب وما للمقاومة ان تعمله سوى ان تتصدى للعدوان."

وعن الملف الرئاسي قال: "لا نرفض ولا نعرقل انتخاب رئيس للجمهورية ونحن نقول الاولوية لوقف العدوان"، وسأل: "هل اصلاً هناك من اتفاق على إسم يؤمن النصاب والاصوات المطلوبة؟"