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سالم زهران للـLBCI: بري المفاوض الاول والاخير... وما من اسم جدي حتى الآن لرئاسة الجمهورية

أخبار لبنان
2024-11-01 | 17:23
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سالم زهران للـLBCI: بري المفاوض الاول والاخير... وما من اسم جدي حتى الآن لرئاسة الجمهورية
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سالم زهران للـLBCI: بري المفاوض الاول والاخير... وما من اسم جدي حتى الآن لرئاسة الجمهورية

أوضح مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران للـLBCI أن الرئيس بري لم ينعِ المساعي لوقف اطلاق النار بالكامل بل فقط خلال الولاية الاميركية الرئاسية الحالية، والرئيس بري من حقه أن يخاف من ان يتحول لبنان الى غزة.

وأشار خلال حديث مع الـ LBCI الى أن اللقاء الثلاثي والقمة الروحية اتفقا على القرار 1701 ، إلا أن المشكلة أن نتانياهو يقول أنه هو من يريد أن يراقب وهذا غير مقبول وغير منطقي. 

ورأى أن الحرب معقدة ومرتبطة بأسباب عدة، وفنّد زهران العوامل التي تساهم برفض نتانياهو وقف الحرب، وهي: الانتخابات الاميركية، الرأي العام الاسرائيلي الداعم له وللحرب خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الاسرائيلية، الامر الثالث هو الميدان بحيث المؤسسة العسكرية لم تطلق الصرخة بعد والعامل الاخير هو ايران. 

وشدد زهران على أنما يرضى به الرئيس بري الذي يقاتل من أجل القرار 1701 يرضى به حزب الله، وفي الفترة الاخيرة بدأ يُطرق باب حزب الله من قبل دبلوماسيين وقرار حزب الله عند بري المفاوض الاول والاخير.

وكشف أن العلاقة بين اهالي الجنوب واليونيفل جيدة، وأن بقاء اليونيفل يثبّت الـ1701 وتواصل الحاج وفيق صفا مع اليونيفل وقال أن لا احتكاك بينها وبين حزب الله.

وعن ملف التمديد لقائد الجيش اللبناني جوزيف عون، كشف زهران أن القوات وكتلة الاعتدال كانا قدّما مشروع التمديد بالسابق، وكان وُضع القانون المعجل المكرر على جدول الاعمال وأمّنت حركة امل وحلفائها النصاب، وبالتالي، التمديد لقائد الجيش موجود عند الرئيس بري بتحديد جلسة وتأمين النصاب كما حصل في السابق.

وعن ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، قال: "الاميركي يريد قائد الجيش رئيساً للجمهورية لكنه عاجز أن يؤمن له الـ 86 صوتاً خصوصاً وأن قائد الجيش لم يؤمن صفة التوافق حتى الآن وما من اسم جدي حتى الآن لرئاسة الجمهورية".  

وأوضح أنه لانتخاب رئيس للجمهورية هناك شرط وقف الحرب وشرط ان توقف بشكل نهائي مع تسوية دولية نهائية، لافتاً الى أنه لم يكن يوماً الرئيس صنع في لبنان. 

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