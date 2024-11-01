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مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة : اليونيفيل لن "تتخلى" عن مواقعها في لبنان
أخبار لبنان
2024-11-01 | 17:41
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مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة : اليونيفيل لن "تتخلى" عن مواقعها في لبنان
كرر مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيار لاكروا الجمعة أن الجنود الأمميين باقون في لبنان، مؤكدا أن "تخليهم" عن مواقعهم قد يؤدي إلى خطر "احتلالها من جانب طرف أو آخر".
وقال لاكروا في مقابلة مع الخدمة الإعلامية في الأمم المتحدة إنه رغم أن كثافة العمليات القتالية بين إسرائيل وحزب الله في الأسابيع الأخيرة تجعل مهمتهم أكثر صعوبة، فإن "جنود السلام التابعين لليونيفيل باقون، إنهم متمسكون بمواقعهم".
وأوضح أنه قبل بضعة أسابيع، "أبلغتنا اسرائيل أن طلبها من الجنود الأمميين التراجع خمسة كيلومترات عن الخط الأزرق يهدف إلى حمايتهم"، "لكننا اتخذنا قرارا عقلانيا بأن بقاءهم حيوي". وأضاف "لأننا نعتقد أنه إذا تم التخلي عن هذه المواقع على طول الخط الأزرق، فإنها قد تتعرض للاحتلال من جانب طرف أو آخر. سيكون ذلك سيئا لأسباب عدة، بما فيها النظرة إلى حياد الأمم المتحدة وعدم انحيازها".
وأعلن المتحدث باسم اليونيفيل الأربعاء أن البعثة تعرضت لأكثر من 30 حادثا منذ بداية تشرين الأول، بينها نحو 20 نسبت إلى "إطلاق نار او أفعال" قامت بها اسرائيل.
ولفت لاكروا الجمعة إلى تضرر منشآت بسبب ذلك، وفي المحصلة "أصيب ثمانية من جنود السلام منذ بدء العملية البرية" الإسرائيلية في لبنان.وأضاف "لحسن الحظ أنهم جميعا بخير، لكن ذلك يظهر نوع الأخطار التي يتعرضون لها".
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الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومقرات قيادة مركزية ومجمعات قيادة وسيطرة لحزب الله في بيروت والنبطية
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