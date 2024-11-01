إصابة قائد قيادة الشمال الاسرائيلي بجروح طفيفة خلال جولة في جنوب لبنان جراء انقلاب سيارته

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة قائد قيادة الشمال الجنرال أوري غوردين بجروح طفيفة خلال جولة في جنوب لبنان، بعدما انقلبت سيارته.



وكان الجنرال غوردين، وقائد قيادة المركز الجنرال آفي بلوت في السيارة. وأصيب قائد قيادة الشمال بجروح طفيفة وأكمل سلسلة من الفحوصات في المستشفى.