2897 شهيدا و13150 جريحا منذ بدء العدوان ومحصلة الخميس 30 شهيدا و103 جرحى

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفيه أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم الخميس 31 تشرين الاول 2024 اسفرت عن 30 شهيدا و 103 جرحى.



وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 2897 شهيدا و 13150 جريحا.