حمية: الضربة الإسرائيلية الجديدة أغلقت المعبر الحدودي بين لبنان وسوريا مجددا

اعلن وزير الاشغال علي حمية، بحسب ما نقلت رويترز، إن ضربة إسرائيلية قرب معبر حدودي بين شمال شرق لبنان وسوريا أدت اليوم الجمعة إلى إغلاق المعبر بعد معاودة فتحه جزئيا.



وأضاف حمية أن الغارة أصابت الموقع ذاته داخل سوريا.



وتسبب قصف إسرائيلي الشهر الماضي في إغلاق المعبر. وأعيد فتحه جزئيا أمام السيارات وليس الشاحنات، قبل إغلاقه مجددا اليوم.