غارات ليلا على بنت جبيل... وأضرار في مستشفى تبنين الحكومي

تعرضت مدينة بنت جبيل منتصف الليلة الماضية، لسلسلة غارات جوية نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي.



وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة مستهدفا محيط مستشفى تبنين الحكومي، مما تسبب بأضرار كبيرة في مبنى المستشفى، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



كما تعرضت بلدات كونين والطيري وصربين وحاريص لغارات جوية اسرائيلية.