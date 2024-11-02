57 شهيدا في بعلبك... إليكم آخر المستجدات

في النبطية... أعمال رفع الأنقاض في حي البياض استمرت حتى ساعات الصباح

في النبطية... أعمال رفع الأنقاض في حي البياض استمرت حتى ساعات الصباح

أدرعي: قضينا على قائد قطاع الساحل في حزب الله في صور وعلى قائد المدفعية في القطاع