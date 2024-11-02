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الإمارات ترسل طائرة إغاثية للاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين إلى سوريا
أخبار لبنان
2024-11-02 | 08:24
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الإمارات ترسل طائرة إغاثية للاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين إلى سوريا
أرسلت دولة الإمارات، طائرة إغاثية لدعم اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين إلى سوريا، مُحمَّلة بـ40 طناً من المواد الطبية الضرورية والإمدادات الغذائية الأساسية ضمن الحملة الوطنية المجتمعية "الإمارات معك يا لبنان"، استمراراً للاستجابة الإماراتية العاجلة للتخفيف من تداعيات الأزمة الراهنة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارت "
وام
".
وفي هذا السياق، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان محمد الشامسي، أن استمرار تدفق المساعدات الإماراتية إلى الأشقاء اللبنانيين والعائدين السوريين الى سوريا يَعْكِسُ الالتزام الإنساني لدولة الإمارات بالوقوف مع الشعوب والمجتمعات في أوقات الأزمات، ويُعَبِّرُ عن النَّهج الإماراتي الراسخ نحو مد يد العون للمتأثرين والجرحى والمصابين.
وقال: "تأتي هذه المساعدات الإغاثية الإضافية تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية".
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات أرسلت مساعدات إغاثية للاجئيين اللبنانيين والعائدين السوريين إلى سوريا بحمولة إجمالية بلغت 60 طناً عبر 3 طائرات.
وأوضح الشامسي أن دولة الإمارات أرسلت حتى الآن 18 طائرة حملت على متنها 772 طناً بالإضافة إلى باخرة حملت 2000 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة، دعماً للأشقاء اللبنانيين في ظل الظروف الحرجة التي يمرون بها.
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