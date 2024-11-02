حمية للـLBCI: الأجهزة الأمنية تعمل على تحديد تفاصيل عملية الاختطاف في البترون

أكّد وزير الأشغال والنقل علي حمية أنّ عماد امهز تلميذ قبطان بحريّ وهو بحاجة لمتابعة دورات متتالية ويقيم على بعد 100 متر من معهد العلوم البحرية



وقال حمية للـLBCI: "الأجهزة الأمنية تعمل على تحديد تفاصيل عملية الاختطاف في البترون والشاطئ اللبنانيّ مراقب من قبل اليونيفيل."