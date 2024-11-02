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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مساعداته على العائلات النازحة

أخبار لبنان
2024-11-02 | 09:51
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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مساعداته على العائلات النازحة
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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مساعداته على العائلات النازحة

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية في لبنان توزيع مساعداته الإغاثية من مواد غذائية وايوائية على العائلات النازحة من محافظة: الجنوب، بيروت، بعلبك.

ووُزّعت في المناطق التالية: طريق الجديدة، الناعمة وضواحيها وصيدا.

وشملت المساعدات الإغاثية المقدمة اليوم، ما يقارب ٤٥٧ عائلة واستفاد منها أكثر من ٢٣٠٠ فرد.
 

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