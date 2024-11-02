مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مساعداته على العائلات النازحة

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية في لبنان توزيع مساعداته الإغاثية من مواد غذائية وايوائية على العائلات النازحة من محافظة: الجنوب، بيروت، بعلبك.



ووُزّعت في المناطق التالية: طريق الجديدة، الناعمة وضواحيها وصيدا.



وشملت المساعدات الإغاثية المقدمة اليوم، ما يقارب ٤٥٧ عائلة واستفاد منها أكثر من ٢٣٠٠ فرد.