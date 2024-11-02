شمعون للـLBCI: إسرائيل ستنفّذ سياستها مهما حصل إذ إنّها لا يمكنها أن تعيش في حالة خطر

رأى النائب كميل شمعون أنّ برنامج المرشّح للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب مقنع.



وأعرب عن تمنّياته، عبر الـLBCI، بأن ينجح في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لافتًا إلى أنّ الفترة التي حكم فيها كانت فترة تهدئة عسكرية.



وقال: "أعتقد أنّ إسرائيل ستنفّذ سياستها مهما حصل، إذ إنّها لا يمكنها أن تعيش في حالة خطر كما عاشتها السنة الماضية واليوم ما نشهده هو حرب استنزاف."



وأضاف: "الدولة مختطفة من جماعة الممانعة حتّى وصلنا إلى أنّنا عاجزون عن انتخاب رئيس للجمهورية ولا يعلمون كيف يديرون بلدًا ويستخدمون قوّة السلاح للإدارة."