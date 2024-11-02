لقاء درزي جامع في بعذران... وهذه ابرز المواقف

عقد لقاء درزيًا جامعًا في منطقة بعذران - الشوف، بمشاركة قيادات الطائفة الروحية والسياسية:

شيخا العقل د. سامي ابي المنى ونصر الدين الغريب، والرئيس السابق للحزب التقدميّ الإشتراكيّ وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطيّ اللبنانيّ طلال أرسلان ورئيس حزب التوحيد العربيّ وئام وهاب ممثلًا بنائب رئيس الحزب هشام الاعور ورئيس حركة النضال العربيّ فيصل الداوود ومرجعيات روحية وقضاة المذهب الدرزيّ والمشايخ، ووزراء ونواب الطائفة السابقين والحاليين، وأعضاء من المجلس المذهبي.



وتشاوروا في التطورات والمستجدات الحالية جراء العدوان الاسرائيليّ على لبنان واتخاذ المواقف المناسبة في شأنها.

أبي المنى



وأكد الشيخ ابي المنى بعد اللقاء، أن "قرارنا توحيديّ بامتياز الحياد عن كل ما يفرّق إن كان على الصعيد الداخليّ في الطائفة أم على صعيد الوطن".



وقال: "ندين العدوان الاسرائيليّ ونتضامن مع النازحين ولا نقبل بأي خلل أمنيّ ونتعاون مع الجيش وقوى الامن لتأمين الاستقرار ونحذّر من المتاجرة بالأراضي والبيوت في هذه الفترة".



واضاف: "نطالب المجتمع الدوليّ والمسؤولين بالضغط لوقف إطلاق النار ونشر الجيش على الحدود".

جنبلاط



بدوره، رأى جنبلاط أنّ الحرب طويلة، مشددا على ضرورة الاستعداد لتوفير الحد الأقصى من الخدمات للنازح والمقيم.



ولفت الى أنه طرح بعض النقاط كون رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خُذلا بشأن وقف اطلاق النار.



وقال: "يجب ان يكون هناك لجان فعالة في المناطق كلها ونحن جاهزون لتلبية الحاجات".

ارسلان



من جهته، قال ارسلان: "نحن ام الصبي في هذا البلد ولا اعداء لنا فيه ونحن اصحاب وطن واحد وارض واحدة ونستضيف اهل لنا في الجبل نتيجة هجوم وحشي ولا يمكننا ان نستقيل من دورنا التاريخي".



ولفت الى أن "هذا الجبل أثبت أنّه فاتح اليدين لاستقبال اخوانه في الوطن".



وشدد على أنه "على القوى الامنية أن تكون حاضرة منعًا لأيّ محاولة لفتنة او انقسام في الجبل وتطويق اي اشكال يحدث".

الأعور

وأكّد نائب رئيس حزب التوحيد العربيّ هشام الأعور دور لجان التنسيق الحزبية المشتركة في قرى الشوف واقليم الخروب وعاليه والمتن وراشيا وحاصبيا بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والعسكرية وفرض هيبة القانون على مختلف الأراضي اللبنانية بما فيها قرى الجبل ومنع المظاهر المسلحة حفاظا على السلم الاهلي.



وشدّد الاعور على أهمية دور طائفة الموحدين الدروز في هذه الظروف الدقيقة والصعبة.



وقال: "طائفة الموحدين هي طائفة كيانية ويقع على عاتقها مسؤولية وطنية تجاه المجتمع، كما أنّ لبنان غني بطوائفه وتكامل ابنائه بعيدًا من كل اشكال التحريض والشماتة فلا سياسة غالب او مغلوب ويجب العودة الى خيار الدولة والتمسك باتفاق الطائف وتطبيق الاصلاحات الدستورية ومن بينها استحداث مجلس شيوخ واقرار اللامركزية الادارية."