الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لقاء درزي جامع في بعذران... وهذه ابرز المواقف
أخبار لبنان
2024-11-02 | 10:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
لقاء درزي جامع في بعذران... وهذه ابرز المواقف
عقد لقاء درزيًا جامعًا في منطقة بعذران - الشوف، بمشاركة قيادات الطائفة الروحية والسياسية:
شيخا العقل د. سامي ابي المنى ونصر الدين الغريب، والرئيس السابق للحزب التقدميّ الإشتراكيّ وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطيّ اللبنانيّ طلال أرسلان ورئيس حزب التوحيد العربيّ وئام وهاب ممثلًا بنائب رئيس الحزب هشام الاعور ورئيس حركة النضال العربيّ فيصل الداوود ومرجعيات روحية وقضاة المذهب الدرزيّ والمشايخ، ووزراء ونواب الطائفة السابقين والحاليين، وأعضاء من المجلس المذهبي.
وتشاوروا في التطورات والمستجدات الحالية جراء العدوان الاسرائيليّ على لبنان واتخاذ المواقف المناسبة في شأنها.
أبي المنى
وأكد الشيخ ابي المنى بعد اللقاء، أن "قرارنا توحيديّ بامتياز الحياد عن كل ما يفرّق إن كان على الصعيد الداخليّ في الطائفة أم على صعيد الوطن".
وقال: "ندين العدوان الاسرائيليّ ونتضامن مع النازحين ولا نقبل بأي خلل أمنيّ ونتعاون مع الجيش وقوى الامن لتأمين الاستقرار ونحذّر من المتاجرة بالأراضي والبيوت في هذه الفترة".
واضاف: "نطالب المجتمع الدوليّ والمسؤولين بالضغط لوقف إطلاق النار ونشر الجيش على الحدود".
جنبلاط
بدوره، رأى جنبلاط أنّ الحرب طويلة، مشددا على ضرورة الاستعداد لتوفير الحد الأقصى من الخدمات للنازح والمقيم.
ولفت الى أنه طرح بعض النقاط كون رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خُذلا بشأن وقف اطلاق النار.
وقال: "يجب ان يكون هناك لجان فعالة في المناطق كلها ونحن جاهزون لتلبية الحاجات".
ارسلان
من جهته، قال ارسلان: "نحن ام الصبي في هذا البلد ولا اعداء لنا فيه ونحن اصحاب وطن واحد وارض واحدة ونستضيف اهل لنا في الجبل نتيجة هجوم وحشي ولا يمكننا ان نستقيل من دورنا التاريخي".
ولفت الى أن "هذا الجبل أثبت أنّه فاتح اليدين لاستقبال اخوانه في الوطن".
وشدد على أنه "على القوى الامنية أن تكون حاضرة منعًا لأيّ محاولة لفتنة او انقسام في الجبل وتطويق اي اشكال يحدث".
الأعور
وأكّد نائب رئيس حزب التوحيد العربيّ هشام الأعور دور لجان التنسيق الحزبية المشتركة في قرى الشوف واقليم الخروب وعاليه والمتن وراشيا وحاصبيا بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والعسكرية وفرض هيبة القانون على مختلف الأراضي اللبنانية بما فيها قرى الجبل ومنع المظاهر المسلحة حفاظا على السلم الاهلي.
وشدّد الاعور على أهمية دور طائفة الموحدين الدروز في هذه الظروف الدقيقة والصعبة.
وقال: "طائفة الموحدين هي طائفة كيانية ويقع على عاتقها مسؤولية وطنية تجاه المجتمع، كما أنّ لبنان غني بطوائفه وتكامل ابنائه بعيدًا من كل اشكال التحريض والشماتة فلا سياسة غالب او مغلوب ويجب العودة الى خيار الدولة والتمسك باتفاق الطائف وتطبيق الاصلاحات الدستورية ومن بينها استحداث مجلس شيوخ واقرار اللامركزية الادارية."
أخبار لبنان
آخر الأخبار
بعذران...
المواقف
التالي
أسرار الصحف 2-11-2024
اشتعال سيارة رابيد في وادي النحلة طرابلس ما أدى إلى إنفجارها وحالة ذعر في المنطقة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:24
الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط في اللقاء الدرزيّ: يبدو أنّ الحرب طويلة لذلك علينا ان نكون على استعداد لتوفير الحد الأقصى من الخدمات للنازح والمقيم
آخر الأخبار
10:24
الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط في اللقاء الدرزيّ: يبدو أنّ الحرب طويلة لذلك علينا ان نكون على استعداد لتوفير الحد الأقصى من الخدمات للنازح والمقيم
0
آخر الأخبار
10:22
إرسلان في لقاء درزيّ: على القوى الامنية أن تكون حاضرة منعًا لأيّ محاولة لفتنة او انقسام في الجبل وتطويق اي اشكال يحدث
آخر الأخبار
10:22
إرسلان في لقاء درزيّ: على القوى الامنية أن تكون حاضرة منعًا لأيّ محاولة لفتنة او انقسام في الجبل وتطويق اي اشكال يحدث
0
آخر الأخبار
10:16
الشيخ سامي أبي المنى في لقاء درزيّ: نطالب المجتمع الدوليّ بوقف إطلاق النار ونشر الجيش على الحدود
آخر الأخبار
10:16
الشيخ سامي أبي المنى في لقاء درزيّ: نطالب المجتمع الدوليّ بوقف إطلاق النار ونشر الجيش على الحدود
0
آخر الأخبار
09:11
وصول النائب السابق وليد جنبلاط إلى اللقاء الدرزيّ في بعدران
آخر الأخبار
09:11
وصول النائب السابق وليد جنبلاط إلى اللقاء الدرزيّ في بعدران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:19
اليونيفيل تعليقًا على عملية الخطف في البترون: لا علاقة لنا بتسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك لسيادة لبنان
أخبار لبنان
13:19
اليونيفيل تعليقًا على عملية الخطف في البترون: لا علاقة لنا بتسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك لسيادة لبنان
0
أخبار لبنان
13:16
تقرير لجنة الطوارئ الرقم 35: 109 غارات جوية و71 شهيداً و169 جريحاً
أخبار لبنان
13:16
تقرير لجنة الطوارئ الرقم 35: 109 غارات جوية و71 شهيداً و169 جريحاً
0
أخبار لبنان
12:04
دويهي: هناك أجندة ما مستمرة للتحريض ضد آخر المؤسسات القوية في لبنان
أخبار لبنان
12:04
دويهي: هناك أجندة ما مستمرة للتحريض ضد آخر المؤسسات القوية في لبنان
0
أخبار لبنان
11:59
قرار للحلبي حول تحديد مسارات التدريس في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025
أخبار لبنان
11:59
قرار للحلبي حول تحديد مسارات التدريس في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-10-26
أكسيوس عن مصادر مطلعة: إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة وحذرتها من الرد
خبر عاجل
2024-10-26
أكسيوس عن مصادر مطلعة: إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة وحذرتها من الرد
0
آخر الأخبار
12:36
حزب الله: قصفنا بثلاث رشقات صاروخية قوة إسرائيلية مؤللة عند تلة الخازن بمحيط بلدة حولا جنوبي لبنان
آخر الأخبار
12:36
حزب الله: قصفنا بثلاث رشقات صاروخية قوة إسرائيلية مؤللة عند تلة الخازن بمحيط بلدة حولا جنوبي لبنان
0
أخبار لبنان
17:53
فيديو بنشره الإعلام الحربي لحزب الله: لن تبقى لكم دبابات
أخبار لبنان
17:53
فيديو بنشره الإعلام الحربي لحزب الله: لن تبقى لكم دبابات
0
آخر الأخبار
2024-10-31
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني: سنقف مع حزب الله حتى اقتلاع شجرة الصهيونية وتحرير فلسطين والقدس
آخر الأخبار
2024-10-31
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني: سنقف مع حزب الله حتى اقتلاع شجرة الصهيونية وتحرير فلسطين والقدس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:33
في البترون.. انزال واختطاف... إليكم تفاصيل ما حصل
تقارير نشرة الاخبار
09:33
في البترون.. انزال واختطاف... إليكم تفاصيل ما حصل
0
أخبار لبنان
09:32
مع اقتراب فصل الشتاء... هكذا تستعد مراكز الإيواء
أخبار لبنان
09:32
مع اقتراب فصل الشتاء... هكذا تستعد مراكز الإيواء
0
تقارير نشرة الاخبار
09:31
الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة... هكذا يبدو الوضع في بعلبك اليوم
تقارير نشرة الاخبار
09:31
الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة... هكذا يبدو الوضع في بعلبك اليوم
0
آخر الأخبار
09:30
في النبطية... مشهد الدمار مسيطر
آخر الأخبار
09:30
في النبطية... مشهد الدمار مسيطر
0
تقارير نشرة الاخبار
09:29
صواريخ حزب الله استهدفت تل أبيب وأكثر من منطقة... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
09:29
صواريخ حزب الله استهدفت تل أبيب وأكثر من منطقة... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
0
أمن وقضاء
09:28
الغارات مستمرة على صور...
أمن وقضاء
09:28
الغارات مستمرة على صور...
0
أخبار لبنان
09:05
كاميرا الـ LBCI تعاين حجم الدمار الذي خلفته الغارات الاسرائيلية التي استهدفت حي البياض في النبطية
أخبار لبنان
09:05
كاميرا الـ LBCI تعاين حجم الدمار الذي خلفته الغارات الاسرائيلية التي استهدفت حي البياض في النبطية
0
أخبار لبنان
08:21
حمية للـLBCI: الأجهزة الأمنية تعمل على تحديد تفاصيل عملية الاختطاف في البترون
أخبار لبنان
08:21
حمية للـLBCI: الأجهزة الأمنية تعمل على تحديد تفاصيل عملية الاختطاف في البترون
0
أمن وقضاء
07:55
الـLBCI في مكان عملية الاختطاف في البترون... اليكم آخر المستجدات
أمن وقضاء
07:55
الـLBCI في مكان عملية الاختطاف في البترون... اليكم آخر المستجدات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:16
4 مصادر أمنية لبنانية تؤكد للـLBCI حصول عملية اختطاف لشخص يدعى "ع.أ" في منطقة البترون مع ترجيح بأن القوة الخاطفة هي قوة إسرائيلية (فيديو)
خبر عاجل
07:16
4 مصادر أمنية لبنانية تؤكد للـLBCI حصول عملية اختطاف لشخص يدعى "ع.أ" في منطقة البترون مع ترجيح بأن القوة الخاطفة هي قوة إسرائيلية (فيديو)
2
خبر عاجل
04:10
أدرعي: قضينا على قائد قطاع الساحل في حزب الله في صور وعلى قائد المدفعية في القطاع
خبر عاجل
04:10
أدرعي: قضينا على قائد قطاع الساحل في حزب الله في صور وعلى قائد المدفعية في القطاع
3
خبر عاجل
09:12
أكسيوس: البحرية الإسرائيلية أسرت عضوا كبيرا في القوة البحرية لحزب الله في عملية بشمال لبنان
خبر عاجل
09:12
أكسيوس: البحرية الإسرائيلية أسرت عضوا كبيرا في القوة البحرية لحزب الله في عملية بشمال لبنان
4
خبر عاجل
05:23
أدرعي الى سكان الجنوب: للامتناع عن السفر جنوبًا
خبر عاجل
05:23
أدرعي الى سكان الجنوب: للامتناع عن السفر جنوبًا
5
آخر الأخبار
10:24
الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط في اللقاء الدرزيّ: يبدو أنّ الحرب طويلة لذلك علينا ان نكون على استعداد لتوفير الحد الأقصى من الخدمات للنازح والمقيم
آخر الأخبار
10:24
الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط في اللقاء الدرزيّ: يبدو أنّ الحرب طويلة لذلك علينا ان نكون على استعداد لتوفير الحد الأقصى من الخدمات للنازح والمقيم
6
حال الطقس
02:55
طقس غير مستقر مع أمطار متفرقة... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:55
طقس غير مستقر مع أمطار متفرقة... إليكم التفاصيل
7
خبر عاجل
08:53
اليونيفيل تعليقًا على عملية الخطف في البترون: لا علاقة لنا بتسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك لسيادة لبنان
خبر عاجل
08:53
اليونيفيل تعليقًا على عملية الخطف في البترون: لا علاقة لنا بتسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك لسيادة لبنان
8
خبر عاجل
09:42
رابطة معلمي التعليم الأساسي: التأجيل اللوجستي والامتناع عن الحضور ريثما يصدر جدول بدل الإنتاجية
خبر عاجل
09:42
رابطة معلمي التعليم الأساسي: التأجيل اللوجستي والامتناع عن الحضور ريثما يصدر جدول بدل الإنتاجية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More