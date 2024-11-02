"حزب الله" ينفي وجود مصادر في الحزب أو مقربة منه: سياستنا واضحة

أصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بيانا قالت فيه: "دأبت قناة الحدث على نشر أخبار تنسبها إلى مصدر في حزب الله ولا سيما في ما يتعلق اليوم بالاعتداء الصهيوني في منطقة البترون. إنّ سياستنا واضحة تمامًا وسبق أن شرحناها وأكدناها في بيانات سابقة، وهي أن لا مصادر في حزب الله أو مصادر مقربة من حزب الله، لتعطي هذه المصادر المزعومة معلومات إلى قناة الحدث وشقيقاتها المنخرطين بشكل سافر ومعاد في آلة الدعاية الصهيونية ضدّ مقاومتنا وشعبنا اللبناني".