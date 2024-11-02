الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قرار للحلبي حول تحديد مسارات التدريس في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025

أخبار لبنان
2024-11-02 | 11:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قرار للحلبي حول تحديد مسارات التدريس في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
9min
قرار للحلبي حول تحديد مسارات التدريس في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي قرارا يتعلق بتحديد مسارات التدريس في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025 ، وجاء في القرار : 

ان وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية و التعليم العالي)

وحرصاً على حسن سير العمل وانطلاق العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025 في ظل الظروف الامنية التي يشهدها لبنان بسبب العدوان الاسرائيلي وما تخلله من نزوح للتلامذة والمدرسين واقفال مؤقت لمدارس وثانويات رسمية وخاصة، وما يتطلب ذلك من اتخاذ اجراءات وتدابير ووضع برامج تضمن انطلاقة تدريجية سليمة لخطة الوزارة وحسن تنفيذها بكافة مراحلها،

بعد استطلاع رأي مديري التعليم الابتدائي و الثانوي والارشاد والتوجيه ،

بناء على اقتراح المدير العام للتربية،

يقـــــرّر ما يأتـــي:

المادة الأولى: يبدأ التدريس في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025 ، اعتباراً من الاثنين 4 تشرين الثاني 2024.

المادة الثانية: يعتمد التوزيع للمدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025 ، وبصورة استثنائية وفقا لما يلي:

أولاً : المدارس والثانويات الرسمية غير المعتمدة مراكز ايواء وموجودة ضمن مناطق آمنة :

- تعتمد التعليم الحضوري فقط ، بادارة مدير المدرسة / الثانوية .

- يكون دوامها في مبناها الاساسي ثلاثة ايام في الاسبوع بصورة متواصلة تختار (الاثنين والثلاثاء والاربعاء ) أو (الخميس الجمعة والسبت ) ، ويبدأ التدريس الساعة الثامنة صباحاً وينتهي الساعة 2:25 بعد الظهر بمعدل 7 حصص في اليوم.

- ثانياً : المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة مراكز ايواء وموجودة ضمن مناطق آمنة :

- تعتمد التعليم الحضوري في احد ابنية المدارس او الثانويات الرسمية والخاصة المجاورة ودور المعلمين.

- في حال اعتماد احدى المدارس او الثانويات الرسمية او دور المعلمين المجاورة وفق الدوام التالي : ثلاثة ايام متواصلة (الاثنين والثلاثاء والاربعاء ) أو (الخميس الجمعة والسبت ) ، يتم اختيار أيام التدريس بالتنسيق مع ادارة المؤسسة التربوية الرسمية صاحبة المبنى، ويبدأ التدريس الساعة الثامنة صباحاً وينتهي الساعة 2:25 بعد الظهر بمعدل سبع حصص في اليوم بادارة مشتركة ومتعاونة بين مديرها الاساسي الذي يبقى عليه الاشراف على مركز الايواء ومدير المؤسسة التربوية الرسمية التي تشغل المبنى المضيف لها.

- في حال اعتماد احد الابنية العائدة للمدارس الخاصة دوام بعد الظهر، يكون التدريس لمدة خمسة ايام متواصلة من الاثنين الى الجمعة بمعدل أربع حصص يومياً و 21 حصة اسبوعياً على أن تضاف حصة اضافية ليوم واحد و يبدأ التدريس من الساعة 3:30 ولغاية الساعة 6:50 مساءً.

- يتم تدريس 21 حصة اسبوعياً لجميع الصفوف والمراحل من الروضة الاولى الى الصف الثالث الثانوي، ويعتمد الجدول المرفق ربطا لتوزيع الحصص على المواد وفي حال عدم توافر مدرس للمواد الاجرائية تعطى الحصة للمواد الاساسية التي تم تخفيضها عن الجدول الاساسي للابقاء على 21 حصة اسبوعياً.

- يتولى ادارة المدرسة / الثانوية مديرها الاساسي الذي يبقى عليه الاشراف على مركز الايواء على ان ينسق بشكل كامل مع مدير المؤسسة التربوية الرسمية أو الخاصة التي تشغل المبنى المضيف لها.

- في حال اعتماد البناء الواحد لمؤسسة تربوية رسمية او خاصة لاكثر من مدرسة معتمدة مركز ايواء يتم تكليف المدير وفق اولويتي الأصالة والأقدمية.

- يتحمل مدير المدرسة / الثانوية الرسمية وعامل المكننة كامل المسؤولية في حال تم ادخال اي مدرس او استاذ غير معتمد لدى المديرية العامة للتربية من الاعوام الماضية وفقاً للاصول .

ثالثاً : المدارس والثانويات الرسمية المقفلة لاسباب امنية: 

- تعتمد التعليم من بعد ، بادارة مدير المدرسة / الثانوية .

- يتوجب على ادارة المدرسة/ الثانوية معرفة اعداد واماكن المعلمين والتلامذة واستكمال اجراءات تسجيلهم ليتمكنوا من متابعة التعلم من بعد .

- كما تتولى ادارة المدرسة/ الثانوية بيان اسماء مدرسي الملاك والمتعاقدين والتلامذة الباقين في قراهم وكذلك الموجودين خارج لبنان .

- يمكن للتلميذ النازح ان يختار اما الدراسة الحضورية في المدرسة التي يرغب المتابعة بها او متابعة الدراسة من بعد في مدرسته الاساسية، شرط أن يكون خياره اما حضوريا أو من بعد وليس الاثنين معا على أن يبقى تسجيله ساري المفعول في مدرسته الاساسية في كل الحالات .

- على مدير المدرسة / الثانوية بعد استكمال وانجاز ملفه وفق ما سبق بيانه رفعه فورا الى رئيسه المباشر.

المادة الثالثة:

- تتولى مديرية التعليم الثانوي والمناطق التربوية /مديرية التعليم الابتدائي كل فيما خصه اعداد دراسة وافية تلحظ النقاط التالية :

1- تحديد الحلقات و الصفوف واللغات التي ستعتمد في المدارس والثانويات على ان يراعى الابقاء على الحلقات التي كانت تضمها المدرسة الاساسية لكافة مراحل التعليم الاساسي والثانوي.

2-  توزيع تلامذة المدارس المعتمدة كمراكز ايواء على المؤسسات التربوية المتاحة بدوامي قبل الظهر وبعده.

3- اعداد دراسات احصائية للمدارس والثانويات الرسمية المعتمدة ، واعداد جداول الانصبة والتدريس وفق الدوام المحدد في هذا القرار . 

المادة الرابعة:

- فيما يتعلق بالمدرسين والاساتذة الذين تعذر عليهم بسبب الحرب الالتحاق بالتدريس، يبرر غيابهم بموجب اجازات خاصة او يطبق عليهم لاحقاً التدبير القانوني عند صدوره.

- يطبق على المستخدمين لاعمال الخدمة والنظافة في المدارس والثانوياتالمقفلة والذين لا تتوفر الحاجة لهم في الثانويات والمدارس المختارة للتدريس ، التدبير القانوني الذي سيصدر بهذا الشأن .

المادة الخامسة:

يتولى مدير المدرسة او الثانوية التي تعتمد مسار التعليم من بعد ،القيام بما يلي : 

- وضع خطة عمل مع الهيئة التعليمية، تضمن تأمين استمرارية عملية التعلم من بعد بكل الوسائل المتاحة ويتأكد المدير من ان الطرق المعتمدة في التعليم من بعد تضمن تأمين التعليم النوعي لجميع التلامذة من دون استثناء.

- متابعة استاذ أومدرس المادة (الملاك والمتعاقد ) بمساعدة المنسقين في حال وجودهم لجهة تحضير واعطاء الدروس بما يضمن جودة الحصة التعليمية.

- متابعة احتساب ساعات التدريس من بعد للمتعاقدين والمستعان بهم بعد قيامهم بالتدريس الفعلي والتزامهم بما هو مطلوب بمساعدة النظار في حال وجودهم.

- متابعة عامل المكننة لجهة حفظ المواد التعليمية المقدمة من المدرسين وذلك وفق ما تسمح به الامكانات والالية المعتمدة في التعلم من بعد ليتمكنالتلامذة الذين لم يتسنى لهم حضور الحصة الدراسية في التوقيت المحدد لها من متابعتها.

- يرفع مدير المدرسة/ الثانوية المعتمدة لمسار التعليم من بعد تقريراً اسبوعياً الى الوحدة الادارية التي يتبع لها .

 

المادة السادسة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم%

 

تنظيم حصص التدريس :

كذلك أصدر الوزير الحلبي قرارا يتعلق بتنظيم حصص التدريس ، جاء فيه : 

 

حول نصاب حصص التدريس خلال فترة انطلاقة التدريس للعام الدراسي 2024/2025

الاستثنائية في المدارس والثانويات الرسمية 

 

إنّ وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 ( تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 ( تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 ( تحديد أيام التدريس الفعلي) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 590 تاريخ 19/6/1974 ( النظام الداخلي للثانويات الرسمية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/9/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية)،

حرصاً على تأمين حُسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية وتمكينا لبدء عام دراسي ناجح، وحيث ان الانطلاقة الاستثنائية للعام الدراسي 2024/2025 ، تتطلب تخفيضاً استثنائياً بعدد حصص التدريس الاسبوعية لتصبح 21 حصة بسبب الاوضاع الامنية ووجود مدارس مقفلة ومدارس اعتمدت مراكز لايواء النازحين ،

بناء على استطلاع رأي رؤساء الوحدات المعنية في المديرية العامة للتربية ، 

وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،

يقرر ما يلي:

المادة الاولى : تحدد عدد حصص التدريس لانطلاقة العام الدراسي 2024/2025 ب21 حصة اسبوعياً، ويعمل خلال هذه الفترة بالتخفيض الاستثنائي التالي للنصاب القانوني لأساتذة التعليم الثانوي والمعلمين والمدرسين في التعليم الاساسي في الثانويات والمدارس الرسمية والاساتذة والمعلمين المكلفين بمهام تربوية في جهاز الإرشاد والتوجيه سندا للعدد المحدد للحصص في المرسوم رقم 10227/97 ، ووفق ما يلي:  

أولاً : مدرسو الملاك في الروضات والحلقتين الاولى والثانية في التعليم الاساسي بــ 19 حصة اسبوعياً. ويطبق التناقص وفق الجدول التالي:

عدد سنوات الخدمة عدد ساعات التدريس الاسبوعية

خلال سنوات الخدمة 21-22-23-24 18

خلال سنوات الخدمة 25-26-27-28 17

خلال سنوات الخدمة التي تلي 29 سنة 16

 

ثانياً : مدرسو الملاك في الحلقة الثالثة في التعليم الاساسي ومدرسو التربية الرياضية بــ 16 حصة اسبوعياً. ويطبق التناقص وفق الجدول التالي:

عدد سنوات الخدمة عدد ساعات التدريس الاسبوعية

خلال سنوات الخدمة 21-22-23-24 15

خلال سنوات الخدمة 25-26-27-28 14

خلال سنوات الخدمة التي تلي 29 سنة 13

 

ثالثاً: أساتذة الملاك في التعليم الثانوي بــ 13حصة اسبوعياً ، ويطبق وفق الجدول التالي: 

عدد سنوات الخدمة عدد ساعات التدريس الاسبوعية

خلال سنوات الخدمة 17-18-19 12

خلال سنوات الخدمة 20-21-22 11

خلال سنوات الخدمة التي تلي 23 سنة 10

 

- مديرو الثانويات والمدارس الرسمية ومنسقو مراكز الارشاد والتوجيه.

- الاساتذة وافراد الهيئة التعليمية المكلفون بمهام ادارية في المؤسسات التربوية المعتمدة للتدريس (نظار، ارشاد صحي) 19 ساعة اسبوعياً للتعليم الأساسي و17 ساعة اسبوعيًا للتعليم الثانوي.

 

- المادة الثانية: يبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره، على أن يلغى فور انتهاء هذه الفترة الاستثنائية %.
 

أخبار لبنان

للحلبي

تحديد

مسارات

التدريس

المدارس

والثانويات

الرسمية

للعام

الدراسي

2024/2025

LBCI التالي
أسرار الصحف 2-11-2024
اشتعال سيارة رابيد في وادي النحلة طرابلس ما أدى إلى إنفجارها وحالة ذعر في المنطقة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-09-25

قرار للحلبي حول تأجيل الاعمال الإدارية ومباشرة التدريس في المدارس والثانويات الرسمية

LBCI
خبر عاجل
2024-10-14

تعميم لوزير التربية حول بدء التدريس في المدارس والثانويات الخاصة للعام الدراسي الحالي

LBCI
خبر عاجل
2024-10-29

عماد الأشقر للـLBCI: وزير التربية يُمدّد التسجيل للعام الدراسي بالمدارس الرسمية حتى 21 تشرين الثاني

LBCI
خبر عاجل
2024-10-28

المدير العام بالتكليف لوزارة التربية عماد الاشقر للـLBCI: وزير التربية سيُمدّد التسجيل للعام الدراسيّ بالمدارس الرسمية حتى 15 تشرين الثاني عبر المنصّة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:11

المجلس الشيعي الاعلى: التحرك العاجل لوقف تدمير دور العبادة والضغط على الكيان الغاصب لردعه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

وزارة التربية مصرة على فتح المدارس الاثنين .. والأساتذة يمتنعون عن الحضور!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

الشتاء خوف جديد يهدد مراكز الإيواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

مشهدُ الدمار مسيطر في النبطية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:17

فيتش ترفع تصنيف مصر إلى "B"

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-01

حتي للـLBCI: الحكومة الإسرائيلية إذا أوقفت القتال قد تسقط فالأطراف القادرة على التأثير عليها كالولايات المتحدة يمكنها فقط الضغط للوصول إلى وقف إطلاق النار

LBCI
آخر الأخبار
11:25

حزب الله: قصفنا برشقة صاروخية كبيرة قاعدة سنط جين التابعة لقيادة المنطقة الشمالية في شمال مدينة عكا

LBCI
موضة وجمال
09:13

بعد وصولها إلى المكسيك... ندى كوسا ترتدي وشاح "لبنان" في حفل لتذكار الموتى (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:00

بالعلم اطفال خان يونس يتحدّون الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

وزارة التربية مصرة على فتح المدارس الاثنين .. والأساتذة يمتنعون عن الحضور!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

الشتاء خوف جديد يهدد مراكز الإيواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

مشهدُ الدمار مسيطر في النبطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

بالرغم من الظروف..ملكة جمال لبنان مستمرة في طريقها متحدية الصعاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

المشهد من بعلبك بعد المجازرِ في أكثرَ من تسعِ بلداتٍ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

هكذا ستضرب ايران اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

الاستعداد للردّ الإيرانيّ على سلّم أولويات الحكومة في إسرائيل... والتطورات الميدانية على الحدود مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

إقتصاد سوريا يعاني… والسبب الحرب في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:16

4 مصادر أمنية لبنانية تؤكد للـLBCI حصول عملية اختطاف لشخص يدعى "ع.أ" في منطقة البترون مع ترجيح بأن القوة الخاطفة هي قوة إسرائيلية (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:10

أدرعي: قضينا على قائد قطاع الساحل في حزب الله في صور وعلى قائد المدفعية في القطاع

LBCI
أخبار دولية
13:44

إسرائيل تؤكد "اعتقال" عنصر من حزب الله خلال عملية خاصة في شمال لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:12

أكسيوس: البحرية الإسرائيلية أسرت عضوا كبيرا في القوة البحرية لحزب الله في عملية بشمال لبنان

LBCI
خبر عاجل
05:23

أدرعي الى سكان الجنوب: للامتناع عن السفر جنوبًا

LBCI
آخر الأخبار
10:24

الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط في اللقاء الدرزيّ: يبدو أنّ الحرب طويلة لذلك علينا ان نكون على استعداد لتوفير الحد الأقصى من الخدمات للنازح والمقيم

LBCI
خبر عاجل
14:09

غارة اسرائيلية استهدفت الجسر الواقع بين بلدتي كفرتون واكروم بالقرب من حاجز للجيش التابع لفوج الحدود البرّي

LBCI
حال الطقس
02:55

طقس غير مستقر مع أمطار متفرقة... إليكم التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More