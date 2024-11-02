دويهي: هناك أجندة ما مستمرة للتحريض ضد آخر المؤسسات القوية في لبنان

نشر مقالات فتنوية،تحديداً في هذه الظروف المصيريّة،تهاجم المؤسسة العسكرية التي لا تزال ثابتة رغم الانهيارات المتتالية لجميع المؤسسات والتي تسبب بإضعافها فريق الممانعة هو في قمة التهور واللامسؤولية. من الواضح أن هناك أجندة ما مستمرة للتحريض ضد آخر المؤسسات القوية في لبنان، عبر… — Michel Douaihy ميشال دويهي (@MDOUAIHY) November 2, 2024

أشار النائب ميشال دويهي إلى عملية نشر مقالات فتنوية، تحديدًا في هذه الظروف المصيريّة، تهاجم المؤسسة العسكرية التي لا تزال ثابتة رغم الانهيارات المتتالية للمؤسسات كلّها والتي تسبب بإضعافها فريق الممانعة هو في قِمة التهوّر واللامسؤولية.واعتبر أنّه من الواضح "أنّ هناك أجندة ما مستمرة للتحريض ضد آخر المؤسسات القوية في لبنان، عبر اتهامات وحجج لا تخدم سوى لتخويف اللبنانيين وتدمير أي أمل لديهم ببناء ألدولة القويّة".وقال: "لكنّ الرد على هذا الكلام بسيط: لقد بقي الجيش اللبنانيّ متماسكًا وقويًا في ذروة المصائب في البلد وسنعمل جميعًا المستحيل كي يبقى موحدًا خصوصًا في هذه الظروف القاتلة."وشدّد على أنّ استعادة الدولة وسيادتها الكاملة على المؤسسات كلّها وتولي الجيش والأجهزة الأمنية الشرعية وحدهم مسؤولية حماية أمن لبنان وأراضيه، هو الهدف الأساسيّ.وأكّد أنّ "أي محاولة من أيٍّ كان، لضرب هذه المعادلة تعني ضرب إمكان إحياء البلد والدولة وتقويض أسس الاستقرار الوطنيّ ومستقبل لبنان، وتطبيق القرار الدوليّ ١٧٠١ بمندرجاته كاملًا هو المدخل الوحيد لضمان والمضي بالمسار الصحيح الذي يصب بمصلحة الدولة اللبنانية واللبنانين من دون استثناء".