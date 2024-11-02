دويهي: هناك أجندة ما مستمرة للتحريض ضد آخر المؤسسات القوية في لبنان

نشر مقالات فتنوية،تحديداً في هذه الظروف المصيريّة،تهاجم المؤسسة العسكرية التي لا تزال ثابتة رغم الانهيارات المتتالية لجميع المؤسسات والتي تسبب بإضعافها فريق الممانعة هو في قمة التهور واللامسؤولية. من الواضح أن هناك أجندة ما مستمرة للتحريض ضد آخر المؤسسات القوية في لبنان، عبر…
— Michel Douaihy ميشال دويهي (@MDOUAIHY) November 2, 2024
نشر مقالات فتنوية،تحديداً في هذه الظروف المصيريّة،تهاجم المؤسسة العسكرية التي لا تزال ثابتة رغم الانهيارات المتتالية لجميع المؤسسات والتي تسبب بإضعافها فريق الممانعة هو في قمة التهور واللامسؤولية. من الواضح أن هناك أجندة ما مستمرة للتحريض ضد آخر المؤسسات القوية في لبنان، عبر…