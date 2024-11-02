قصفٌ إسرائيليّ طالَ قرى القطاعَين الأوسط والغربيّ وحالة هدوء حذرة في صور

قصفٌ إسرائيليّ عنيفٌ طالَ قرى القطاعَين الأوسط والغربيّ، خصوصًا على مدينة بنت جبيل.وفي صور ومحيطها تسود حالة هدوء حذرة، تترافق مع استمرار الدفاع المدنيّ في رفع الأنقاض التي نتجت عن الغارات التي طالت أحياء المدينة، مع استمرار البحث عن مفقودين.