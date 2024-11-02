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اليونيفيل تعليقًا على عملية الخطف في البترون: لا علاقة لنا بتسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك لسيادة لبنان

أخبار لبنان
2024-11-02 | 11:19
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اليونيفيل تعليقًا على عملية الخطف في البترون: لا علاقة لنا بتسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك لسيادة لبنان
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اليونيفيل تعليقًا على عملية الخطف في البترون: لا علاقة لنا بتسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك لسيادة لبنان

أثار وصول الفرقة الإسرائيلية إلى البترون بحرًا، تساؤلات عن دور محتمل لقوات اليونيفيل في الجنوب، التي تخضع أي تحركات بحرية لمراقبتها.

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