وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: نعمل على تقديم الدعم النفسيّ في مراكز الايواء

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار أن "الوزارة تعمل على تقديم الدعم النفسيّ في مراكز الايواء لأنه أولوية أيضًا".



وقال في حديث للـLBCI "حوّلنا حوالى 19 مليون إلى 166 ألف عائلة منها أكثر من 40% نازحون وإلى 53 ألف عائلة من برنامج الأسر الأكثر فقرًا والذين لم يُستفادوا من قبل 5200 الف دولار ومن 7 أقضية في الجنوب حوّلنا 1300 الف و10 الف عائلة حولنا من الهبة الصينية".



واضاف "المواد والمساعدات تصل الى هيئة الكوارث التي تعطيها بدورها للمحافظ ونحن كوزارة شؤون نشرف فقط على عملية التوزيع".



ولفت الى ان " ما يُقارب الألف شخص قد تعرّض لاعاقة نتيجة انفجار البيجيرز ومنهم من فقد النظر او الاطراف وهذا الموضوع بحاجة الى متابعة ولورشة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل تأمين الاطراف الاصطناعية والدعم النفسي والاهتمام بذويهم".



وأكد أن "النازح السوري مثله مثل أي نازح ولبنان يتعاطى مع الجميع بسواسية وبدون تمييز وحتى الآن لم نستطع أن نستقبل في مراكز الايواء أكثر من 20% من نسبة النازحين اللبنانيين وعند الوصول لموضوع النازحين السوريين فالأمر أصعب بكثير".