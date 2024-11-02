اسرائيل: عماد أمهز يُساعد في تهريب أسلحة بحرية من ايران عبر سوريا الى لبنان

توجّه إسرائيل لعماد امهز، الذي اخططف يوم أمس، تهمة المساعدة في تهريب أسلحة بحرية من ايران عبر سوريا الى لبنان، وبأنه عضو في وحدة سرية للغاية عدد أعضائها 12.

وادعى الجيش الاسرائيلي ان الوحدة عثرت معه على 10 شرائح اتصال اجنبية، وهاتف محمول، وجواز سفر اجنبي داخل شقته، بحسب المعلومات.