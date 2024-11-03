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بنغلادش تعلن مقتل أحد مواطنيها بضربة جوية في لبنان

أخبار لبنان
2024-11-03 | 02:33
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بنغلادش تعلن مقتل أحد مواطنيها بضربة جوية في لبنان
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بنغلادش تعلن مقتل أحد مواطنيها بضربة جوية في لبنان

أعلنت وزارة الخارجية البنغلادشية مقتل عامل من مواطنيها بضربة جوية في لبنان، في وقت يعرقل القصف الإسرائيلي جهود استعادة مواطنيها.
     
وتقدّر الخارجية في دكا بأن ما بين 70 و100 ألف من مواطنيها يعملون في لبنان.
     
وأعادت أولى الرحلات التي نظّمتها حكومة بنغلادش بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة عشرات المواطنين البنغلادشيين من بيروت الشهر الماضي.
     
وأعلن سفير بنغلادش لدى لبنان جاويد تنوير خان في بيان، أن محمد نظام (31 عاما) قتل بعد ظهر السبت في ضربة عندما توقف عند مقهى وهو في طريقه للعمل في بيروت.
     
وذكر محمد جلال الدين بأن أخيه الأصغر نظام يعيش في بيروت منذ أكثر من عقد ولم يكن من بين حوالى 1800 بنغلادشي تقدموا بطلبات لإجلائهم.
     
وقال جلال الدين لفرانس برس: "نريد أن ندفنه في وطن أجدادنا وننتظر حاليا رد الحكومة".
     
لكن المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية البنغلادشية شاه محمد تنوير منصور قال إنه سيكون من الصعب تنظيم رحلة إلى بيروت.
     
وأضاف: "في ظل الحرب الجارية بالكاد توجد رحلات من لبنان إلى بنغلادش". وتابع: "تزداد صعوبة إعادة مواطنينا الذين طلبوا العودة".

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