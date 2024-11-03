أدرعي: القضاء على عناصر مركزية في حزب الله في منطقة الخيام في جنوب لبنان

أعلن المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي أدرعي "القضاء على عناصر مركزية في حزب الله في منطقة الخيام في جنوب لبنان"



وقال أدرعي: "هاجمت قوات الفرقة 91 وسلاح الجو وقضت على المدعو فاروق أمين العشي قائد مجمع الخيام في حزب الله حيث كان العاصي مسؤولًا عن تنفيذ الكثير من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من الصواريخ المضادة للدروع نحو بلدة أصبع الجليل عامةً والمطلة خصوصا".



وتابع:" كما تم القضاء على يوسف أحمد نون قائد سرية في قوة الرضوان في مجمع الخيام والذي تورط في تنفيذ عمليات إطلاق قذائف على نحو بلدات الجليل ونحو القوات المناورة في المنطقة".