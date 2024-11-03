كاميرا الـLBCI داخل بلدة علي النهري التي شهدت أكثر من ٨ غارات في الأيام الأخيرة

أدرعي الى جميع السكان المتواجدين في منطقة بعلبك: عليكم اخلاء هذه المباني

أدرعي الى جميع السكان المتواجدين في منطقة بعلبك: عليكم اخلاء هذه المباني

أدرعي: القضاء على عناصر مركزية في حزب الله في منطقة الخيام في جنوب لبنان