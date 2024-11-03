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نتنياهو من الحدود اللبنانية: مع أو بدون إتفاق المفتاح لعودة سكاننا في الشمال بسلام إلى منازلهم هو إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني وضرب أي محاولة منه لإعادة التسلح والرد بحزم على أي عمل يستهدفنا
نتنياهو من الحدود اللبنانية: مع أو بدون إتفاق المفتاح لعودة سكاننا في الشمال بسلام إلى منازلهم هو إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني وضرب أي محاولة منه لإعادة التسلح والرد بحزم على أي عمل يستهدفنا
الراعي: نوجّه النداء إلى مجلس الأمن والأسرتين العربيّة والدوليّة للتدخّل الديبلوماسيّ وايقاف النار بين حزب الله وإسرائيل
أخبار لبنان
2024-11-03 | 05:27
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الراعي: نوجّه النداء إلى مجلس الأمن والأسرتين العربيّة والدوليّة للتدخّل الديبلوماسيّ وايقاف النار بين حزب الله وإسرائيل
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الراعي: نوجّه النداء إلى مجلس الأمن والأسرتين العربيّة والدوليّة للتدخّل الديبلوماسيّ وايقاف النار بين حزب الله وإسرائيل
سأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي" أين رأي الشعب في التمادي بعدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ سنتين كاملتين؟ أين رأي الشعب بعدم انتظام المؤسسات الدستورية وفي طليعتها مجلس النواب الذي أصبح هيئة انتخابية لا تشريعية، ومجلس الوزراء المحدود الصلاحيات والذي يقاطعه عدد من الوزراء؟ أين رأي الشعب في الحرب المدّمرة بين حزب الله وإسرائيل؟".
وشدد الراعي، في عظة الاحد، على أن الشعب اللبناني "حتمًا ضدّها لأنّه هو ثمنها: ضحايا مدنيّة رجالًا ونساءً وأطفالًا، وكأنّنا أمام حرب إبادة، تُستعمل فيها أحدث الأسلحة والصواريخ، من دون شفقة ورحمة. الشعب ضدّ هذه الحرب التي دمّرت المنازل والمؤسّسات ودور العبادة، والتي هجّرت ما يزيد على المليون ونصف مهجّر. وتبدّد اقتصاده وماله وعمله ووظيفته. وفوق ذلك لا وقفًا لإطلاق النار، بل المزيد من الضحايا والتدمير والنزوح والجرحى بعشرات الألوف. فإلى متى؟ بالحرب الجميع خاسر ومنهزم ومكسور".
واعتبر الراعي أن " النزوح سيكون، إذا أهمل، سببًا للمشاكل الإجتماعيّة والإقتصاديّة بين المواطنين"، داعيا إلى " المزيد من الوعي، والمحافظة على الأملاك الخاصّة، وعلى العيش المشترك".
وحيّا البطريرك الماروني "المبادرات الإنسانيّة الداخليّة"، طالبا "من الدول الصديقة، مواصلة إرسال المساعدات بروح التضامن، والحسّ الإجتماعيّ، من أجل إبعاد شبح الخلافات والتصادم بين النازحين والمقيمين في مختلف المناطق".
كم جهة أخرى، أكد الراعي"ضرورة تحرير المدارس الخاصّة والرسميّة لكي تتأمّن التربية والتعليم لأطفالنا وأجيالنا الطالعة. وهذا الأمر هو في عهدة وزارة التربية والحكومة".
وشدد على أن "التربية والتعليم هما عنصران أساسيّان في حياة أطفالنا وشبابنا، وهما ضروريّان كالطعام. ونوجّه النداء إلى مجلس الأمن والأسرتين العربيّة والدوليّة، التدخّل الديبلوماسيّ لإيقاف النار بين حزب الله وإسرائيل، وإيجاد الحلول اللازمة رحمةً بلبنان وشعبه".
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