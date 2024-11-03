حميه للـLBCI: طريق جسر السبع تصبح سالكة تقريبا بعد الظهر

أعلن وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه أنه "تم ترميم طريق جسر السبع الذي استهدف أمس"، موضحا أن "بعض الصخور أصبحت آيلة للسقوط بفعل الغارة الاسرائيلية ونعمل على اسقاطها".وأكد حميه، أن طريق جسر السبع تقريبا بعد الظهر تصبح سالكة.وأوضح، في حديث للـLBCI، أن "طريق المصنع هي طريق دولة ونقوم بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والجهات المعنية فعندما تتم المؤازرة الأمنية فآليات وزارة الاشغال جاهزة للترميم".وأكد وزير الاشغال أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يقوم باتصالاته لتحييد المعابر البرية والبحرية من الاعتداءات الاسرائيلية.