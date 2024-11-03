ادرعي: العثور على قذائف صاروخية ووسائل قتالية داخل غرفة أطفال في قرية جنوب لبنان

زعم المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي أدرعي أنه "خلال نشاط ليلي لقوات اللواء 769 في إحدى القرى جنوب لبنان داهمت القوات عدة مبانٍ في القرية بتوجيه استخباري وعثرت في أحد المباني في المطبخ وداخل غرفة الأطفال بجانب الدمى على العديد من الوسائل القتالية ومن ضمنها: قذائف RPG، ومنصات صاروخية وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وبنادق من نوع كلاشينكوف".



وتابع أدرعي: " في نفس المبنى المدني، الذي كان يستخدم كمخزن للأسلحة، تم العثور على العديد من المعدات العسكرية التكتيكية، ومعدات قتالية ووثائق استخباراتية كانت تستخدم من قبل حزب الله الذين تحصنوا داخل المبنى".