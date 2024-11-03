مدير مستشفى بعلبك الحكومي: الأضرار بسيطة... وما زلنا على أتم الجهوزية

أدلى مدير مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور عباس شكر بتصريح من أمام المستشفى بعد دقائق قليلة من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقهى ومطعما على بعد عشرات الأمتار من المستشفى في محلة رأس العين.



وقال: "أطمئن أهلنا في بعلبك الهرمل، بأن الأضرار التي أصابت المستشفى بسيطة وخلال 24 ساعة سيتم استبدال الزجاج الذي تحطم، ولا يوجد أي إعاقة لعملنا، ونطمئنكم بأننا ما زلنا على أتم الجهوزية".