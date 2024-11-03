أدرعي: أفراد الوحدة 13 للكوماندوز البحريّ يقضون على عناصر “حزب الله” ويدمرون مجمع قتال في جنوب لبنان

#عاجل أفراد الوحدة 13 للكوماندوز البحري يقضون على عناصر حزب الله ويدمرون مجمع قتال تابع لحزب الله في جنوب لبنان
🔸في اطار العملية البرية المركزة للفرقة 36 وقوات الوحدة 13 للكوماندوز البحري داهمت القوات مجمع قتال تابع لحزب الله كان يستخدم لتخطيط وتنفيذ خطط للتوغل الى اراضي البلاد… pic.twitter.com/hwFSPie0s3
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 3, 2024
#عاجل أفراد الوحدة 13 للكوماندوز البحري يقضون على عناصر حزب الله ويدمرون مجمع قتال تابع لحزب الله في جنوب لبنان
🔸في اطار العملية البرية المركزة للفرقة 36 وقوات الوحدة 13 للكوماندوز البحري داهمت القوات مجمع قتال تابع لحزب الله كان يستخدم لتخطيط وتنفيذ خطط للتوغل الى اراضي البلاد… pic.twitter.com/hwFSPie0s3