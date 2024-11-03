أدرعي: أفراد الوحدة 13 للكوماندوز البحريّ يقضون على عناصر “حزب الله” ويدمرون مجمع قتال في جنوب لبنان

#عاجل أفراد الوحدة 13 للكوماندوز البحري يقضون على عناصر حزب الله ويدمرون مجمع قتال تابع لحزب الله في جنوب لبنان



🔸في اطار العملية البرية المركزة للفرقة 36 وقوات الوحدة 13 للكوماندوز البحري داهمت القوات مجمع قتال تابع لحزب الله كان يستخدم لتخطيط وتنفيذ خطط للتوغل الى اراضي البلاد… pic.twitter.com/hwFSPie0s3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 3, 2024

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّه “في اطار العملية البرية المركزة للفرقة 36 وقوات الوحدة 13 للكوماندوز البحري داهمت القوات مجمع قتال تابع لحزب الله كان يستخدم لتخطيط وتنفيذ خطط للتوغل الى اراضي البلاد والعمل ضد الجيش الاسرائيليّ”.وكتب على اكس: “داخل المجمع تم كشف بنى تحتية تحت ارضية واماكن تستر مجهزة بمعدات لوجستية وطبية لصالح المكوث المطول بالاضافة الى خيم عسكرية وحفر قتال تابعة للعدو كانت مليئة بالكثير من الوسائل القتالية.تم تحديد وتدمير منصات لاطلاق القذائف الصاروخية وعبوات ناسفة شديدة الانفجار جاهزة للاستخدام وصواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون وبنادق كلاشنيكوف وصواريخ أرض-جو وقاذفة مركبة على سكة اطلاق بطول عدة امتار كانت مجهزة بداخل الجبل وموجهة إلى بلدات إسرائيلية.وأثناء مداهمة مجمع القتال دخلت القوات في اشتباك مع مجموعة من المخربين كانوا موجودين تحت الارض وقضت عليهم.تم تدمير المجمعات فوق الارض وتحتها في اطار نشاط القوات. وأثناء تدمير بعض الاهداف جرت انفجارات ثانوية مما يدل على وجود مخزن للوسائل القتالية في المكان.”