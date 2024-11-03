أدرعي: قضينا على ذي خبرة خاصة في الوحدة الجوية لـ”حزب الله” (127) كان يهم بتطوير مسيرات وإطلاقها

#عاجل 🔻جيش الدفاع قضى على مخرب ذو خبرة خاصة في الوحدة الجوية لحزب الله (127) وكان يهم بتطوير وإطلاق مسيرات نحو الأراضي الاسرائيلية



🔸هاجم جيش الدفاع بتوجيه استخباري دقيق وقضى على المدعو علي بركات الذي كان عنصرًا ارهابيًا ذو خبرة مركزية وخاصة في الوحدة الجوية لحزب الله (127).… pic.twitter.com/Dbg20mmhGC — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 3, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ الجيش “قضى على ذي خبرة خاصة في الوحدة الجوية لـ”حزب الله” (127) وكان يهم بتطوير مسيرات وإطلاقها نحو الأراضي الاسرائيلية”.وكتب عبر اكس: “هاجم الجيش بتوجيه استخباريّ دقيق وقضى على المدعو علي بركات الذي كان عنصرًا ذو خبرة مركزية وخاصة في الوحدة الجوية لحزب الله (127).وكان بركات يعمل لأكثر من عقد في الوحدة الجوية في “حزب الله”، حيث خطط ونفّذ عشرات العمليات لإطلاق المسيرات نحو إسرائيل وكان يتورّط في تطوير صواريخ كروز ومسيرات لصالح “حزب الله”.”