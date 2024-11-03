بري: ما صدر في صحيفة "واشنطن بوست" غير صحيح مطلقًا

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن بري قوله: "أريد وقف إطلاق النار أمس واليوم وغدًا".وكان ديفيد إغناثيوس كتب في صحيفة "واشنطن بوست" اليوم أنه "تحدث مع أكثر من عشرة شخصيات سياسية لبنانية، ولم يسمع من أي منهم أنه لا يريد أن تحل الحكومة اللبنانية محل الدولة داخل الدولة التي أنشأها حزب الله على مدى العقود القليلة الماضية".وكان بري أكد لإغناثيوس دعمه لتفاصيل خطة هوكشتاين. وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه حين ضغط عليه بشأن إيران التي يقول مراسل الصحيفة أنها "سهلت قبضة حزب الله الخانقة على السياسة اللبنانية"، أجاب: "أعطاني بري إجابة مباشرة مشجعة، قائلًا: "أنا لا أنكر أن إيران تساعد حزب الله. حتى حزب الله يقول ذلك. ولكن إذا ساعدت أميركا لبنان، فلن نتلقى الأوامر من إيران".