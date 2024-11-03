بوشكيان للـLBCI: إسرائيل لا تملك أيّ نيّة إيجابية لوقف إطلاق النار

أكّد وزير الصناعة جورج بوشكيان أنّ إسرائيل لا تملك أيّ نيّة إيجابية لوقف إطلاق النار و”مش آشعين” المجتمع الدوليّ.

واعتبر في حديث للـLBCI أنّ قرار الـ١٧٠١ هو حل كامل ومنظّم للمشكلة اليوم و”تعهّدنا كحكومة بتطبيقه”.

ورأى أنّ فرنسا هي الدولة الوحيدة التي “فتحت للبنان الباب” للوصول إلى تسويات سياسية.

ودعا أفرقاء الداخل اللبنانيّ جميعهم إلى الجلوس على طاولة حوار ترسم المراحل الآتية في لبنان.