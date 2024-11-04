سفيرة الاتحاد الأوروبي بعد لقائها ميقاتي: شددنا على ضرورة وقف فوري لاطلاق النار

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال.



ويعد اللقاء، أعلنت دو وال أن "زرنا الرئيس ميقاتي للتعبير عن دعم الاتحاد الاوروبي، وشددنا على ضرورة وقف فوري لاطلاق النار".



وتابعت: "شرحنا مختلف الوسائل التي ندعم فيها لبنان من خلال المساعدات الإنسانية والدعم المالي والإنساني والسياسي. وتطرقنا أيضا لموضوع التربية والتعليم وضرورة تأمين التعليم لجميع الاولاد الموجودين في لبنان".



ولفتت دو وال الى أنه "تم عرض، خلال اللقاء، لأهمية الاصلاحات، وبما أن عملية إعادة الإعمار يمكن ان تبدأ عاجلا أو آجلا فيلزمها قطاع مصرفي يعمل بشكل جيد مع القيام بالاصلاحات ومكافحة الفساد".



