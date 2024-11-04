مكية: ميقاتي في صدد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء

كركي: تمديد مفعول التحقيقات الإجتماعية وتسهيلات إضافية للمضمونين والنازحين

كركي: تمديد مفعول التحقيقات الإجتماعية وتسهيلات إضافية للمضمونين والنازحين

سفيرة الاتحاد الأوروبي بعد لقائها ميقاتي: شددنا على ضرورة وقف فوري لاطلاق النار