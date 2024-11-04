مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشّن مشروع "كنف٣" في لبنان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، مشروع "كنف٣" في لبنان للعام ٢٠٢٤ بالتعاون مع جمعية "الأيادي البيضاء" في مدينة طرابلس - شمال لبنان حيث يهدف المشروع الى توزيع قسائم شرائية للحصول على الكسوة الشتوية من المحلات التجارية المتعاقد معها ، ويستفاد منه ١٦ ألف طفل يتيم و من ذوي الهمم من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجا من المجتمع اللبناني النازح والمضيف في مختلف المناطق اللبنانية ، حيث افتتح المشروع بإفادة ما يقارب ٣٠٠ طفل يتيم من القاطنين في محافظة عكار.