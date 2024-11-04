قائد الجيش يلتقي ميقاتي وبري... عملية الخطف في البترون على الطاولة

اخر التطورات عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي كان له محطة ايضا في السراي حيث اطلع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على التحقيق الداخلي الذي تقوم به قيادة الجيش في شأن عملية الخطف التي حصلت في البترون.