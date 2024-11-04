الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قائد الجيش يلتقي ميقاتي وبري... عملية الخطف في البترون على الطاولة
أخبار لبنان
2024-11-04 | 06:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قائد الجيش يلتقي ميقاتي وبري... عملية الخطف في البترون على الطاولة
اخر التطورات عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي كان له محطة ايضا في السراي حيث اطلع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على التحقيق الداخلي الذي تقوم به قيادة الجيش في شأن عملية الخطف التي حصلت في البترون.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الجيش
يلتقي
ميقاتي
وبري...
عملية
الخطف
البترون
الطاولة
التالي
الجيش الإسرائيلي: اغتلنا رياض رضا الغزاوي القيادي بقوة الرضوان التابعة لحزب الله
الأوضاع في صيدا وبعض القرى الحدودية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:34
الجيش الإسرائيلي: إصابة 10 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
09:34
الجيش الإسرائيلي: إصابة 10 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
0
موضة وجمال
09:30
قبيل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون... ندى كوسا توجه رسالة أمل إلى اللبنانيين (فيديو)
موضة وجمال
09:30
قبيل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون... ندى كوسا توجه رسالة أمل إلى اللبنانيين (فيديو)
0
أخبار دولية
09:30
قادة العالم يجتمعون في مؤتمر "كوب 29" بعد أسبوع من الانتخابات الأميركية
أخبار دولية
09:30
قادة العالم يجتمعون في مؤتمر "كوب 29" بعد أسبوع من الانتخابات الأميركية
0
آخر الأخبار
09:28
مريض في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من أي فئة... للتبرع، الإتصال على: 71511377
آخر الأخبار
09:28
مريض في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من أي فئة... للتبرع، الإتصال على: 71511377
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:10
إعلان من المديرية العامة للشؤون العقارية... إليكم ما ورد فيه
أخبار لبنان
09:10
إعلان من المديرية العامة للشؤون العقارية... إليكم ما ورد فيه
0
أمن وقضاء
08:43
مكتب مكافحة المخدرات أوقف شخصين أحدهما يزرع الماريجوانا داخل خيمة في محيط منزله والثاني يمده بالإرشادات الزراعية
أمن وقضاء
08:43
مكتب مكافحة المخدرات أوقف شخصين أحدهما يزرع الماريجوانا داخل خيمة في محيط منزله والثاني يمده بالإرشادات الزراعية
0
أخبار لبنان
08:40
جولة على مراكز الإيواء في زغرتا... وهذه أحوال النازحين في المنطقة
أخبار لبنان
08:40
جولة على مراكز الإيواء في زغرتا... وهذه أحوال النازحين في المنطقة
0
أخبار لبنان
08:33
مشاهد الدمار في صور
أخبار لبنان
08:33
مشاهد الدمار في صور
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-07-06
شائعة جديدة تطال شيرين عبد الوهاب... ما حقيقة ارتباطها بطليق أنغام؟
فنّ
2024-07-06
شائعة جديدة تطال شيرين عبد الوهاب... ما حقيقة ارتباطها بطليق أنغام؟
0
أخبار لبنان
06:22
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشّن مشروع "كنف٣" في لبنان
أخبار لبنان
06:22
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشّن مشروع "كنف٣" في لبنان
0
أخبار لبنان
06:51
قائد الجيش يلتقي ميقاتي وبري... عملية الخطف في البترون على الطاولة
أخبار لبنان
06:51
قائد الجيش يلتقي ميقاتي وبري... عملية الخطف في البترون على الطاولة
0
منوعات
2024-09-13
واقعة غريبة... غضبت من حبيبها لرفضه القيام بعلاقة جنسية معها: ما فعلته به كان مروعاً!
منوعات
2024-09-13
واقعة غريبة... غضبت من حبيبها لرفضه القيام بعلاقة جنسية معها: ما فعلته به كان مروعاً!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:40
جولة على مراكز الإيواء في زغرتا... وهذه أحوال النازحين في المنطقة
أخبار لبنان
08:40
جولة على مراكز الإيواء في زغرتا... وهذه أحوال النازحين في المنطقة
0
أخبار لبنان
08:33
مشاهد الدمار في صور
أخبار لبنان
08:33
مشاهد الدمار في صور
0
تقارير نشرة الاخبار
07:59
سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية في السراي الحكومي
تقارير نشرة الاخبار
07:59
سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية في السراي الحكومي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والمعاهد...اليكم الوضع في اليوم الأول
تقارير نشرة الاخبار
07:54
انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والمعاهد...اليكم الوضع في اليوم الأول
0
أخبار لبنان
07:18
ياسين للـLBCI: المساعدات الاغاثية والغذائية التي وصلتنا حتى اليوم توزاي 10 الاف طنٍ
أخبار لبنان
07:18
ياسين للـLBCI: المساعدات الاغاثية والغذائية التي وصلتنا حتى اليوم توزاي 10 الاف طنٍ
0
أخبار لبنان
07:14
الحلبي: انطلاقة تدريجية للعام الدراسي
أخبار لبنان
07:14
الحلبي: انطلاقة تدريجية للعام الدراسي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:11
افتتاح قسم من المستشفى التركي لمعالجة الحروق في صيدا
تقارير نشرة الاخبار
07:11
افتتاح قسم من المستشفى التركي لمعالجة الحروق في صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
06:59
في النبطية ...الدمار لم يستثن لا جامعاً ولا مدرسة
تقارير نشرة الاخبار
06:59
في النبطية ...الدمار لم يستثن لا جامعاً ولا مدرسة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:46
الأوضاع في صيدا وبعض القرى الحدودية
تقارير نشرة الاخبار
06:46
الأوضاع في صيدا وبعض القرى الحدودية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:28
أدرعي: أفراد الوحدة 13 للكوماندوز البحريّ يقضون على عناصر “حزب الله” ويدمرون مجمع قتال في جنوب لبنان
أخبار لبنان
10:28
أدرعي: أفراد الوحدة 13 للكوماندوز البحريّ يقضون على عناصر “حزب الله” ويدمرون مجمع قتال في جنوب لبنان
2
أخبار دولية
13:30
هذا ما كشفته إسرائيل عن عملية إختطاف عماد أمهز
أخبار دولية
13:30
هذا ما كشفته إسرائيل عن عملية إختطاف عماد أمهز
3
أخبار لبنان
12:44
أدرعي: قضينا على ذي خبرة خاصة في الوحدة الجوية لـ”حزب الله” (127) كان يهم بتطوير مسيرات وإطلاقها
أخبار لبنان
12:44
أدرعي: قضينا على ذي خبرة خاصة في الوحدة الجوية لـ”حزب الله” (127) كان يهم بتطوير مسيرات وإطلاقها
4
خبر عاجل
11:57
الجيش الإسرائيلي: قوات وحدة "إيغوز" ألقت القبض على ناشط في البنية التحتية الإيرانية داخل الأراضي السورية
خبر عاجل
11:57
الجيش الإسرائيلي: قوات وحدة "إيغوز" ألقت القبض على ناشط في البنية التحتية الإيرانية داخل الأراضي السورية
5
خبر عاجل
11:25
نتنياهو من الحدود اللبنانية: مع أو بدون إتفاق المفتاح لعودة سكاننا في الشمال بسلام إلى منازلهم هو إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني وضرب أي محاولة منه لإعادة التسلح والرد بحزم على أي عمل يستهدفنا
خبر عاجل
11:25
نتنياهو من الحدود اللبنانية: مع أو بدون إتفاق المفتاح لعودة سكاننا في الشمال بسلام إلى منازلهم هو إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني وضرب أي محاولة منه لإعادة التسلح والرد بحزم على أي عمل يستهدفنا
6
أخبار لبنان
10:59
الحلبي: المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية تفتح أبوابها غدًا أمام المعلمين الذين اختاروا التعليم حضوريًا
أخبار لبنان
10:59
الحلبي: المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية تفتح أبوابها غدًا أمام المعلمين الذين اختاروا التعليم حضوريًا
7
أمن وقضاء
13:41
خصوصية العملية الإسرائيلية في البترون مؤشر أمني على أن الصيد ثمين
أمن وقضاء
13:41
خصوصية العملية الإسرائيلية في البترون مؤشر أمني على أن الصيد ثمين
8
صحف اليوم
00:49
اوساط حليفة لحزب الله لـ"الجمهورية": فيديو منشأة عماد 5 انطوى في محتواه وتوقيته على رسائل عدة
صحف اليوم
00:49
اوساط حليفة لحزب الله لـ"الجمهورية": فيديو منشأة عماد 5 انطوى في محتواه وتوقيته على رسائل عدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More