الحلبي: انطلاقة تدريجية للعام الدراسي

حضر الملف التربوي بين لجنة التربية النيابية ووزير التربية عباس الحلبي الذي اكد انه مع انطلاق العام الدراسي، ستكون البداية تدريجية لتتوسع لاحقا.

وقال اننا في ظرف استثنائي وعلينا التعاون جميعا من اجل الانهاض بالملف التربوي.

واضاف: " نحن نعي كل المشاكل ويمكن تعديل توجهاتنا على الارض لأخذها بالاعتبار ونستمر بالبحث عن ابنية والاستعانة بالمدارس الخاصة".