تدابير لاجلاء الرعايا الكونغوليين من لبنان

أنجزت القنصلية الكونغولية في لبنان، ممثلة بالقنصل حسن يحفوفي، كافة التدابير الإدارية واللوجستية اللازمة لإجلاء أبناء الجالية الكونغولية الراغبين في العودة إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية فيليكس تشيسكيدي، وبتنسيق مع وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كاييكوامبا واجنر وسفارة الكونغو في مصر ممثلة بالسفير كاسونغو موسينغا، وبتسهيل من الأمن العام اللبناني.



وسيقام تجمع للمسجلين من أبناء الجالية في حرم القنصلية في الحازمية يوم الخميس، الموافق 7 تشرين الثاني، من الساعة 12 ظهرا حتى الثانية والنصف بعد الظهر كحد أقصى، ليتم بعدها الانطلاق إلى مطار رفيق الحريري الدولي في تمام الساعة الثالثة عصرا، استعدادا للإقلاع إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية.