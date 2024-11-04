أدرعي: نواصل كشف وتدمير البنية التحتية لحزب الله في الجنوب

أعلن المتحدث بلسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات الهندسة للواء 188 في الجيش الاسرائيلي تواصل كشف وتدمير البنية التحتية لحزب الله في المناطق الوعرة في جنوب لبنان.



وقال أدرعي عبر موقع "إكس": "في المناطق الوعرة في جنوب لبنان: قوات الهندسة للواء 188 تواصل كشف وتدمير البنية التحتية لحزب الله.



-يواصل الجيش الاسرائيلي العمل في المناطق الوعرة والغابات المجاورة للسياج الحدودي في جنوب لبنان حيث أنشأ حزب الله بنية تحتية تضم مبان عسكرية ووسائل قتالية ومناطق مخصصة للتسلل إلى داخل إسرائيل.



-قوات اللواء 188 قامت بالكشف عن مخزن قذائف صاروخية احتوى أيضاً على ذخائر وأسلحة كانت مخبأة في المناطق الوعرة وفي بنية تحتية تحت الأرض.



-تشكل هذه العمليات جزءاً من الجهود المستمرة لتفكيك قدرات حزب الله ومنعه من تنفيذ عمليات وإطلاق القذائف من هذه المناطق باتجاه إسرائيل، وخاصةً نحو بلدات الشمال".