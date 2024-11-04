إدارة الكوارث في بيروت: العمل على تجهيز مركز إيواء في مدينة كميل شمعون الرياضية لنقل النازحين

أعلنت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة بيروت، أنه "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، يسعى محافظ بيروت القاضي مروان عبود، بالتعاون مع جمعية بنين، على تجهيز مركز إيواء داخل مدينة كميل شمعون الرياضية، وفق قاعدة بيانات إحصائية تم إعدادها مسبقاً لنقل النازحين المتواجدين في الأماكن والمدارس الخاصة في محافظة بيروت إلى هذا المركز، على أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة وبعد الانتهاء من عمليات التأهيل ليكون مركزا مؤهلا لاستقبال تلك العائلات".