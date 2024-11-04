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أدرعي: هاجمنا بنى تحتية ومصالح تابعة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله في دمشق

أخبار لبنان
2024-11-04 | 13:01
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أدرعي: هاجمنا بنى تحتية ومصالح تابعة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله في دمشق
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أدرعي: هاجمنا بنى تحتية ومصالح تابعة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله في دمشق

أعلن المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي أن "طائرات حربية هاجمت دمشق مستهدفة بنى تحتية ومصالح تابعة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله".

وزعم أدرعي أن "ركن الاستخبارات في حزب الله يقوم بتفعيل مكتب داخل سوريا يضم أنظمة جمع وتقييم حيث عمل الركن بشكل مستقل وبتوجيه مباشر من قائد ركن الاستخبارات المدعو حسين علي هزيمة الذي قضي عليه في بيروت قبل نحو شهر مع المدعو هاشم صفي الدين. كما قضي أيضا على المدعو محمود محمد شاهين مسؤول ركن الاستخبارات لحزب الله في سوريا". 
 
 

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