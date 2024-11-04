ماغرو لـ عشرين 30: فرنسا تتمسك بالدفاع عن التنوع في لبنان

أكد السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو أن "هناك اتصال منتظم جدًا مع بو حبيب، والوثائق التي قدمناها حولت إلى السلطات اللبنانية، لذا فالأمر واضح جدًا بالنسبة لنا وبما أننا نتحدث عن سيادة لبنان وقد خرجنا للتو من مؤتمر سيادة لبنان فنحن نتعامل بأولوية مع الحكومة اللبنانية."



وفي حديث لبرنامج عشرين 30 عبر الـLBCI، أشار ماغرو إلى أنه "لدينا مناقشات صريحة وواضحة للغاية مع الإيرانيين بشأن عدد من المواضيع بما فيها لبنان، والرئيس الفرنسي كان واضحًا تمامًا فهو قال ما كان يريد قوله عن إيران وطلب من إسرائيل أيضًا وقف الأعمال العدائية."



وقال إننا "نناقش طريقة دعم القوات المسلحة اللبنانية لكي تكون قادرة على التدخل على الأرض لفرض السيادة اللبنانية في جنوب البلاد."



ورأى أن "هناك تنفيذ القرار 1701 وهناك مسألة متابعة وقف إطلاق النار، وإذا وصلنا إلى هذه النقطة فهذا يظهر بوضوح أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا في المناقشات بين الطرفين."



كذلك، افت إلى أن "هناك معدات يحتاج إليها الجيش اللبناني لتعزيز وجوده في الجنوب وهناك مساعدة تصل مباشرة إلى الجيش اللبناني للجنود."



وشدد على أن "العلاقة بين فرنسا ولبنان فريدة من نوعها، وفرنسا تتمسك بالدفاع عن التنوع في لبنان، والرئيس الفرنسي ملتزم جدًا بلبنان وسيواصل القيام بذلك."