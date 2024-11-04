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حمدان: اسرائيل تسعى لاشعال الحرب الاهلية مجددا... وهذا ما قاله عن حديث بري للصحافي الاميركي

أخبار لبنان
2024-11-04 | 16:19
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حمدان: اسرائيل تسعى لاشعال الحرب الاهلية مجددا... وهذا ما قاله عن حديث بري للصحافي الاميركي
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حمدان: اسرائيل تسعى لاشعال الحرب الاهلية مجددا... وهذا ما قاله عن حديث بري للصحافي الاميركي

أكّد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان، أن هناك انفتاحا في موضوع الرئاسة وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يدعم ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية في حال توفّرت الظروف المناسبة لانتخابه، مشيرا الى أنها غير متوفّرة اليوم.

وقال حمدان في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI: "إسرائيل لديها نوايا عدوانية وأطماع في لبنان وتسعى لاشعال الحرب الأهلية مجددا من خلال كثافة النزوح الذي ضخته ومن الممكن أن يكون الهدف هو دفع لبنان نحو الفوضى".

ولفت الى أن "الرئيس بري قال للصحافي الأميركي في حديث خارج اطار المقابلة أنّ اميركا تدعم اسرائيل وايران تدعم المقاومة".

ورأى حمدان أنه يمكن التعويل على مؤتمر باريس، لافتا الى أنه محطة أساسية لرؤية الدعم الدولي للبنان في أزمة كهذه.

وقال: "تطبيق القرار 1701 يشكلّ مدخلا للعديد من الحلول المطلوبة ولا يمكن البقاء ضعفاء أمام العدو والميدان لا يزال قائما".


     
 

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