داليا جنبلاط تفقدت النازحين: لضرورة توفير الدعم النفسي للاطفال وتأمين بيئة آمنة

زارت السيدة داليا جنبلاط وفريق عمل "مؤسسة الفرح الاجتماعية"، وفي اطار متابعة جهود الاغاثة المستمرة، وتنسيق العمل الميداني لدعم النازحين، مطبخ المؤسسة في بعلشميه، الذي يقدم يومياً 2,000 وجبة غذائية إلى النازحين في مراكز الإيواء في عاليه والجرد.



كما وشملت الجولة زيارة مركز الرعاية الصحية الأولية في بعلشميه، في حضور وكيل داخلية المتن الأعلى في الحزب التقدمي الاشتراكي، عصام المصري، وفريق عمل الوكالة.



واطلعت جنبلاط على احتياجات المركز وآليات تقديم الخدمات الصحية الضرورية لضمان استمرارية العناية الطبية للنازحين.



كما وزارت جنبلاط في سياق متصل، مركز إيواء في "مدرسة لويس غصن"، في بحمدون، الذي يضم 315 نازحا، في حضور وكيل داخلية الجرد في الحزب التقدمي الاشتراكي جنبلاط غريزي، وفريق عمله.



وخلال زيارتها، التقت جنبلاط بالكثير من العائلات النازحة واطلعت على أوضاعهم المعيشية، حيث استمعت إلى مشاكلهم واحتياجاتهم الملحة، وبخاصة تلك المتعلقة بالأطفال.



وأكدت جنبلاط "أهمية تكثيف الجهود لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وضمان حصولهم على بيئة آمنة تعزز من صحتهم النفسية والجسدية".



وقدمت المؤسسة للمركز حصصاً غذائية وحصص نظافة ومياهاً لتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين وتحسين ظروفهم المعيشية.

كما وتم تقديم مادة المازوت في إطار التحضير لفصل الشتاء، لضمان توفير التدفئة اللازمة وتخفيف معاناة العائلات في ظل الظروف الصعبة.