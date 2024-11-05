الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
داليا جنبلاط تفقدت النازحين: لضرورة توفير الدعم النفسي للاطفال وتأمين بيئة آمنة
أخبار لبنان
2024-11-04 | 23:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
داليا جنبلاط تفقدت النازحين: لضرورة توفير الدعم النفسي للاطفال وتأمين بيئة آمنة
زارت السيدة داليا جنبلاط وفريق عمل "مؤسسة الفرح الاجتماعية"، وفي اطار متابعة جهود الاغاثة المستمرة، وتنسيق العمل الميداني لدعم النازحين، مطبخ المؤسسة في بعلشميه، الذي يقدم يومياً 2,000 وجبة غذائية إلى النازحين في مراكز الإيواء في عاليه والجرد.
كما وشملت الجولة زيارة مركز الرعاية الصحية الأولية في بعلشميه، في حضور وكيل داخلية المتن الأعلى في الحزب التقدمي الاشتراكي، عصام المصري، وفريق عمل الوكالة.
واطلعت جنبلاط على احتياجات المركز وآليات تقديم الخدمات الصحية الضرورية لضمان استمرارية العناية الطبية للنازحين.
كما وزارت جنبلاط في سياق متصل، مركز إيواء في "مدرسة لويس غصن"، في بحمدون، الذي يضم 315 نازحا، في حضور وكيل داخلية الجرد في الحزب التقدمي الاشتراكي جنبلاط غريزي، وفريق عمله.
وخلال زيارتها، التقت جنبلاط بالكثير من العائلات النازحة واطلعت على أوضاعهم المعيشية، حيث استمعت إلى مشاكلهم واحتياجاتهم الملحة، وبخاصة تلك المتعلقة بالأطفال.
وأكدت جنبلاط "أهمية تكثيف الجهود لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وضمان حصولهم على بيئة آمنة تعزز من صحتهم النفسية والجسدية".
وقدمت المؤسسة للمركز حصصاً غذائية وحصص نظافة ومياهاً لتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين وتحسين ظروفهم المعيشية.
كما وتم تقديم مادة المازوت في إطار التحضير لفصل الشتاء، لضمان توفير التدفئة اللازمة وتخفيف معاناة العائلات في ظل الظروف الصعبة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
جنبلاط
تفقدت
النازحين:
لضرورة
توفير
الدعم
النفسي
للاطفال
وتأمين
التالي
اسرار الصحف المحلية 05-11-2024
حمدان: اسرائيل تسعى لاشعال الحرب الاهلية مجددا... وهذا ما قاله عن حديث بري للصحافي الاميركي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-11-02
وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: نعمل على تقديم الدعم النفسيّ في مراكز الايواء
أخبار لبنان
2024-11-02
وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: نعمل على تقديم الدعم النفسيّ في مراكز الايواء
0
آخر الأخبار
2024-11-02
وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: ما يُقارب الألف شخص قد تعرّض لاعاقة نتيجة انفجار البيجيرز ومنهم من فقد النظر او الاطراف وهذا الموضوع بحاجة الى متابعة ولورشة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل تأمين الاطراف الاصطناعية والدعم النفسي والاهتمام بذويهم
آخر الأخبار
2024-11-02
وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: ما يُقارب الألف شخص قد تعرّض لاعاقة نتيجة انفجار البيجيرز ومنهم من فقد النظر او الاطراف وهذا الموضوع بحاجة الى متابعة ولورشة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل تأمين الاطراف الاصطناعية والدعم النفسي والاهتمام بذويهم
0
آخر الأخبار
2024-11-02
وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: نعمل على تقديم الدعم النفسيّ في مراكز الايواء لأنها أولوية أيضًا
آخر الأخبار
2024-11-02
وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: نعمل على تقديم الدعم النفسيّ في مراكز الايواء لأنها أولوية أيضًا
0
آخر الأخبار
2024-11-02
الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط في اللقاء الدرزيّ: يبدو أنّ الحرب طويلة لذلك علينا ان نكون على استعداد لتوفير الحد الأقصى من الخدمات للنازح والمقيم
آخر الأخبار
2024-11-02
الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط في اللقاء الدرزيّ: يبدو أنّ الحرب طويلة لذلك علينا ان نكون على استعداد لتوفير الحد الأقصى من الخدمات للنازح والمقيم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:00
القوات: ما استخدمته إسرائيل من تكنولوجيا غير قابل للرصد ومن يريد أن يلوم الجيش عليه ان يلوم نفسه
أخبار لبنان
07:00
القوات: ما استخدمته إسرائيل من تكنولوجيا غير قابل للرصد ومن يريد أن يلوم الجيش عليه ان يلوم نفسه
0
أخبار لبنان
06:33
أدرعي: تدمير بنية تحتية بطول حوالى 70 مترًا ومصادرة وسائل قتالية في جنوب لبنان
أخبار لبنان
06:33
أدرعي: تدمير بنية تحتية بطول حوالى 70 مترًا ومصادرة وسائل قتالية في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
06:23
غارة عنيفة على بلدة الجية (فيديو)
أخبار لبنان
06:23
غارة عنيفة على بلدة الجية (فيديو)
0
أخبار لبنان
05:22
ميقاتي يتسلم من وليد بخاري دعوة الملك سلمان للمشاركة في القمة العربية-الإسلامية المشتركة
أخبار لبنان
05:22
ميقاتي يتسلم من وليد بخاري دعوة الملك سلمان للمشاركة في القمة العربية-الإسلامية المشتركة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:13
الـLBCI جالت في سعدنايل التي تضرر منزلاً فيها بفعل غارة اسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
03:13
الـLBCI جالت في سعدنايل التي تضرر منزلاً فيها بفعل غارة اسرائيلية
0
آخر الأخبار
2024-11-03
وزير الصناعة جورج بوشكيان للـLBCI: إسرائيل لا تملك أيّ نيّة إيجابية لوقف إطلاق النار و”مش آشعين” المجتمع الدوليّ
آخر الأخبار
2024-11-03
وزير الصناعة جورج بوشكيان للـLBCI: إسرائيل لا تملك أيّ نيّة إيجابية لوقف إطلاق النار و”مش آشعين” المجتمع الدوليّ
0
أخبار دولية
03:26
الجيش الأوكراني يسقط 48 طائرة مسيرة من أصل 79 صاروخين أطلقتهم روسيا الليلة الماضية
أخبار دولية
03:26
الجيش الأوكراني يسقط 48 طائرة مسيرة من أصل 79 صاروخين أطلقتهم روسيا الليلة الماضية
0
أخبار دولية
2024-11-03
هذا ما كشفته إسرائيل عن عملية إختطاف عماد أمهز
أخبار دولية
2024-11-03
هذا ما كشفته إسرائيل عن عملية إختطاف عماد أمهز
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:23
غارة عنيفة على بلدة الجية (فيديو)
أخبار لبنان
06:23
غارة عنيفة على بلدة الجية (فيديو)
0
آخر الأخبار
05:16
بالفيديو: الجيش الاسرائيلي يفجّر منازل في بلدة ميس الجبل
آخر الأخبار
05:16
بالفيديو: الجيش الاسرائيلي يفجّر منازل في بلدة ميس الجبل
0
تقارير نشرة الاخبار
03:13
الـLBCI جالت في سعدنايل التي تضرر منزلاً فيها بفعل غارة اسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
03:13
الـLBCI جالت في سعدنايل التي تضرر منزلاً فيها بفعل غارة اسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
02:21
اليكم المشهد من ليل النبطية
تقارير نشرة الاخبار
02:21
اليكم المشهد من ليل النبطية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
حركة دبلوماسية جديدة لوقف الحرب الاسرائيلية على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:44
حركة دبلوماسية جديدة لوقف الحرب الاسرائيلية على لبنان
0
أخبار لبنان
14:42
ما هي الآلية المتبعة لتعقب المساعدات من لحظة وصولها الى توزيعها على النازحين؟
أخبار لبنان
14:42
ما هي الآلية المتبعة لتعقب المساعدات من لحظة وصولها الى توزيعها على النازحين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
فصل الشتاء لا ينتظر تفعيل الخطط ولا مراكز الإيواء
تقارير نشرة الاخبار
14:40
فصل الشتاء لا ينتظر تفعيل الخطط ولا مراكز الإيواء
0
أخبار لبنان
14:39
ماغرو لـ عشرين 30: فرنسا تتمسك بالدفاع عن التنوع في لبنان
أخبار لبنان
14:39
ماغرو لـ عشرين 30: فرنسا تتمسك بالدفاع عن التنوع في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
في قضاء صيدا تتعدّد أوجه الحياة
تقارير نشرة الاخبار
14:37
في قضاء صيدا تتعدّد أوجه الحياة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:23
غارة عنيفة على بلدة الجية (فيديو)
أخبار لبنان
06:23
غارة عنيفة على بلدة الجية (فيديو)
2
أخبار لبنان
06:33
أدرعي: تدمير بنية تحتية بطول حوالى 70 مترًا ومصادرة وسائل قتالية في جنوب لبنان
أخبار لبنان
06:33
أدرعي: تدمير بنية تحتية بطول حوالى 70 مترًا ومصادرة وسائل قتالية في جنوب لبنان
3
خبر عاجل
13:08
إد غابريال للـLBCI: جلست مع هاريس وتحدثنا مطولًا وهناك خطة في ما يتعلق بلبنان وهي تطبيق القرارات الدولية والعمل على الوصول إلى وقف إطلاق نار وانتخاب رئيس وهاريس داعمة للجيش اللبناني والخطة المطروحة تحتاج لملايين الدولارات وهي مستعدة لتأمينها للجيش
خبر عاجل
13:08
إد غابريال للـLBCI: جلست مع هاريس وتحدثنا مطولًا وهناك خطة في ما يتعلق بلبنان وهي تطبيق القرارات الدولية والعمل على الوصول إلى وقف إطلاق نار وانتخاب رئيس وهاريس داعمة للجيش اللبناني والخطة المطروحة تحتاج لملايين الدولارات وهي مستعدة لتأمينها للجيش
4
آخر الأخبار
17:54
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان هاليفي أبلغ عائلات مخطوفين بغزة أن الوقت حان للسعي لإبرام صفقة تبادل
آخر الأخبار
17:54
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان هاليفي أبلغ عائلات مخطوفين بغزة أن الوقت حان للسعي لإبرام صفقة تبادل
5
آخر الأخبار
04:57
التحكم المروري: يطلب من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد بسبب الفاصل الوسطي على الجسر وذلك حرصاً على السلامة العامة وتم التواصل مع فرق الصيانة بوزارة الأشغال للمعالجة
آخر الأخبار
04:57
التحكم المروري: يطلب من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد بسبب الفاصل الوسطي على الجسر وذلك حرصاً على السلامة العامة وتم التواصل مع فرق الصيانة بوزارة الأشغال للمعالجة
6
أخبار لبنان
13:01
أدرعي: هاجمنا بنى تحتية ومصالح تابعة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله في دمشق
أخبار لبنان
13:01
أدرعي: هاجمنا بنى تحتية ومصالح تابعة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله في دمشق
7
أمن وقضاء
14:30
أسرار خطف عماد أمهز تشويش أو غواصات؟ تفاصيل العملية النوعية بلسان لواء متقاعد
أمن وقضاء
14:30
أسرار خطف عماد أمهز تشويش أو غواصات؟ تفاصيل العملية النوعية بلسان لواء متقاعد
8
آخر الأخبار
15:54
القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل تقدر أن الهجوم الإيراني إن حدث سيكون بإطلاق صواريخ أرض-أرض نحو أهداف عسكرية
آخر الأخبار
15:54
القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل تقدر أن الهجوم الإيراني إن حدث سيكون بإطلاق صواريخ أرض-أرض نحو أهداف عسكرية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More