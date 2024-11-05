أدرعي: تذكير بالامتناع عن السفر جنوبًا والعودة إلى المنازل أو إلى حقول الزيتون

ذكّر المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي، سكان جنوب لبنان، أن الطريق إلى حقل الزيتون لا يزال مغلقًا.

وذكّر أدرعي "أن الحرب ما زالت مستمرة ونحن نواصل دك عناصر ومصالح حزب الله ولذلك نناشدكم بالامتناع عن السفر جنوبًا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم.".