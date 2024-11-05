جنبلاط التقى سفير فرنسا أمس

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مساء أمس في كليمنصو، سفير فرنسا هيرفي ماغرو، وتم البحث في التطورات السياسية.