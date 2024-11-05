الطائرة التاسعة عشر العائدة لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية تصل إلى بيروت

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية بتسير الجسر الجوي الإغاثي إلى لبنان حيث وصلت اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي الطائرة التاسعة عشر وعلى متنها المساعدات الإغاثية تتضمن مواد غذائية وايوائية.