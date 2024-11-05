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وصول طائرة روسية محملة بمساعدات طبية إلى بيروت

أخبار لبنان
2024-11-05 | 05:01
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وصول طائرة روسية محملة بمساعدات طبية إلى بيروت
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وصول طائرة روسية محملة بمساعدات طبية إلى بيروت

وصلت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية محملة بنحو عشرين طنا من المساعدات الطبية إلى مطار بيروت الدولي صباح اليوم.

وأفادت الطوارئ الروسية بأنه "بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبتكليف من وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، نقلت طائرة من طراز "إيل-76" إلى لبنان أكثر من 19 طنا من المساعدات الإنسانية التي تضمنت أدوية ومستلزمات أساسية".

وذكر رئيس القسم القنصلي بالسفارة الروسية في بيروت أوليغ ديميروف أن الطائرة في طريق عودتها إلى روسيا، أجلت من لبنان مجموعة من المواطنين الروس الذين عانوا من الغارات الإسرائيلية على أراضي البلاد.

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